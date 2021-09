Vladimir Luxuria a Scherzi a parte/ La sorella gilet arancione: lei chiama la polizia

Tra le vittime di Scherzi a parte c’è Vladimir Luxuria, che assiste alla trasformazione della sorella Laura in una gilet arancione. Infatti, la donna partecipa alla manifestazione a Milano e manda le foto nella chat di famiglia. Il programma punta, dunque, sulla diversità di idee politiche tra le due sorelle, perché Laura è di centrodestra. Il problema è che le fanno credere che sia tra i manifestanti più agguerriti. Infatti, nella casa della sorella trova spranghe, bastoni, cartelli e pure un’ascia. Così comincia a spaventarsi e a preoccuparsi.

Vladimir Luxuria vs trans Valentina "È non binaria"/ Lei: "Sono donna anche coi peli"

«Se tu sei in mezzo a ‘sti fascisti… non esiste. Non sostengo le tue follie! C’è l’ascia qui! Io mi preoccupo. Laura guarda che la denuncio questa cosa, non le tollero queste cose! Ho pure fotografato l’ascia. Ma sei ubriaca?», sbotta l’ex parlamentare. Nel frattempo, comincia a costruirsi un alibi, quindi scatta delle fotografie e perlustra l’abitazione della sorella.

Vladimir Luxuria insulta trans pentita in tv/ “Vuoi tornare donna? Fatti la barba”

VLADIMIR LUXURIA E LA SORELLA “GILET ARANCIONE”

«Mia sorella è impazzita! C’è un’ascia, un cartellone stradale divelto, delle mazze… In cucina c’è una bottiglia di grappa aperta, non ho parole», racconta Vladimir Luxuria ad un amico in attesa che arrivi la sorella. Quando poi arriva un uomo, ovviamente complice, esplode: «Non devi mettere nei guai mia sorella, esci fuori!». Le cose però precipitano rapidamente, tanto che le rivelano subito che è uno scherzo, anche se lei non lo capisce subito. Il problema è che allerta davvero la polizia, motivo per il quale il suo scherzo dura solo 10 minuti. Quando capisce che è uno scherzo la reazione è sorprendente: scoppia in un pianto disperato. «Ho pure chiamato la polizia… Togliti sto ca*zo di gilet!».

LEGGI ANCHE:

Luxuria/ "Polemiche Drag Queen in Mille? Mi fido di Orietta Berti, Fedez e Lauro"

© RIPRODUZIONE RISERVATA