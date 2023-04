Vladimir Luxuria: “Cristina Scuccia? Altri motivi per cui ha lasciato il velo”/ “Credo che all’Isola dirà…”

Vladimir Luxuria, complimenti e retroscena su Cristina Scuccia: “Mi identifico con lei”

Vladimir Luxuria, nel corso delle prime due puntate dell’Isola dei Famosi 2023, non ha mai fatto mistero del fatto che Cristina Scuccia sia una delle sue concorrenti finora preferite di questa edizione. L’opinionista, confermata in tal ruolo nel reality per il secondo anno consecutivo, è stata ospite a Pomeriggio 5, dove ha ribadito questa sua preferenza per l’ex suora, spiegandone anche il motivo.

“Mi piace molto Cristina, è il personaggio con la quale mi identifico di più dato che tutte e due abbiamo preso i voti. Io in Parlamento, lei in Convento. Siamo due ex!” – ha esordito Vladimir Luxuria ironizzando su Canale 5 – “Lei è un personaggio molto forte, mi piace molto e secondo me ancora non si è lasciata andare completamente, ha ancora il freno a mano. Questo perché sente di avere una responsabilità anche di rappresentanza della fede”.

Vladimir Luxuria: “Cristina? Credo dovrà dire altri motivi per cui ha lasciato il velo”

Cristina Scuccia, secondo Luxuria, non sarebbe ancora riuscita a sbloccarsi ed essere del tutto libera all’Isola dei Famosi, d’altronde si tratta della sua prima esperienza televisiva in un reality e senza i panni da suora. Proprio questo ‘peso’, secondo l’opinionista, è ciò che la frenerebbe anche nel rivelare altri e importanti motivi che starebbero dietro il suo addio al velo: “Credo che Cristina dovrà dire ancora altri motivi per cui lei ha lasciato il velo. Quindi, secondo me durante quest’Isola forse lei dirà qualcosa di più rispetto a quello che sappiamo adesso. E qui mi sto zitta…” ha concluso Vladimir, lanciando però una chiara allusione. Che sappia qualcosa su Cristina che non è stato ancora rivelato?

