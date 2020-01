Vladimir Luxuria difende Imma Battaglia/ “Licia Nunez non dice la verità!”

Licia Nunez ha parlato della sua storia d’amore con Imma Battaglia durata sette anni, rivelando di essere stata tradita dall’attivista LGBT con Eva Grimaldi. A scendere in campo in favore della coppia, ci ha pensato l’amica Vladimir Luxuria, raggiunta da Il Giornale. “Sono amica di Imma da tanti anni, insieme abbiamo fatto anche molte battaglie per i diritti civili quindi la conosco molto bene. Perché sono intervenuta? Ho avuto una reazione istintiva legata proprio alla mia amicizia con Imma, per cui quando ho sentito le dichiarazioni di Licia, le ho trovate un po’ riduttive, come dire tranchant e incomplete. Lei in passato aveva rilasciato alcune interviste in cui parlava del suo rapporto con Imma ma non erano così dure. Aveva usato altre parole nei confronti di Imma e poi invece c’è stato questo irrigidimento improvviso alla vigilia del Grande Fratello, che è anche un po’ di sospetto. Comunque io ovviamente non sto dentro le loro questioni. Trovo comunque che il suo sia stato, e lo ripeto, un racconto incompleto, che sarà poi Imma a spiegare”.

Vladimir Luxuria difende Imma Battaglia

Vladimir Luxuria racconta poi cosa ricorda della storia tra Imma Battaglia e Licia Nunez: “Quello che posso dire, conoscendo Imma, è che soprattutto nell’ultima parte del loro rapporto era molto turbata, sofferente, inquieta. Non era più la Imma che conoscevo, non nego che mi aveva preoccupata, così come erano preoccupate un po’ tutte le persone che erano attorno a lei comprese le sue ex con le quali Imma ha sempre mantenuto un rapporto civile di collaborazione e di amicizia”. E del racconto dell’attrice invece, ha un pensiero preciso: “Imma ci ha sempre tenuto ad avere un bel rapporto con le sue donne, come dicevo molto collaborativo, maturo, per cui questa ‘uscita’ mi è sembrata veramente ingenerosa nei confronti di una persona con la quale ha vissuto per un lunghissimo periodo”. Poi Luxuria conclude: “Questa storia, che sarà Imma a rivelare se vorrà, coinvolge anche persone note di cui ovviamente non si possono fare nomi, per cui parlo solo come amica di Imma e non posso andare oltre anche se le cose le conosco e mi auguro che si possa fare ulteriore chiarezza in questa relazione che assomiglia ad una fiction”.

