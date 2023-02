Vladimir Luxuria: “Mi puntarono una pistola alla tempia”/ “Caddi per terra e…”

Vladimir Luxuria è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di lunedì 6 febbraio 2023. L’opinionista ha raccontato i momenti drammatici vissuti quando ha subìto due rapine: “Ricordo ancora il giorno in cui stavo per entrare in casa e ho visto la porta socchiusa. Pensai di non averla chiusa bene, poi entrai e trovai la casa completamente vuota”. Tuttavia, la seconda volta il trauma fu maggiore, in quanto ci fu anche l’utilizzo di armi…

VLADIMIR LUXURIA: “HO AVUTO IL BRIVIDO DI UNA PISTOLA PUNTATA ALLA TEMPIA”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Vladimir Luxuria ha infatti svelato: “Ho anche avuto il brivido di una pistola puntata alla tempia e, in quella circostanza, ho avuto il sangue freddo di dire a quella persona perché stesse facendo tutta quella sceneggiata. Le lasciai i soldi, tenendo per fortuna i documenti. Appena andò via, caddi a terra. Ero nell’atrio del mio condominio. Sicuramente questa persona conosceva le mie abitudini e quindi mi ha puntato la pistola per prendere la borsa”. Anche il cantante Pago, presente in studio, ha vissuto un momento di paura in passato: “La mia ex partner Miriana Trevisan non riusciva a entrare in casa perché i ladri si misero davanti alla porta per non farla entrare. Lei mi chiamò e le dissi di scappare e di andare dal vicino. Non si sa mai a cosa si va incontro in frangenti simili”.

