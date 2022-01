Vladimir Luxuria Vs Katia Ricciarelli “Cattiva con le donne”/ “Acida, frasi omofobe”

Tra i tanti volti del mondo dello spettacolo che, in questi giorni, hanno criticato il comportamento di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip si aggiunge oggi anche Vladimir Luxuria. L’opinionista, oggi ospite a Pomeriggio 5 News, ha ammesso senza peli sulla lingua di non aver affatto apprezzato le uscite della cantante lirica delle ultime settimane. “A me Katia non piace per niente!”, tuona subito la Luxuria.

Ne spiega allora il motivo: “Usa un linguaggio volgare, razzista, sessista, omofobo e credo che quando Signorini sia andato a parlare, la diretta interessata doveva proprio essere Katia che si è talmente inacidita in questo periodo che se beve un bicchiere di latte si trasforma subito in yogurt!” Quindi fa notare che, secondo lei, “Katia è diventata cattiva soprattutto nei confronti delle donne giovani!”

Vladimir Luxuria critica Katia Ricciarelli: “Sarebbe già fuori in altre edizioni”

Vladimir Luxuria, col suo noto tocco ironico, lancia allora un consiglio al Grande Fratello proprio per la Ricciarelli: “Ha qualcosa che le manca secondo me, anzi ho un consiglio per il Grande Fratello: fatele una bella torta da dove, ad un certo punto, da questa torta esce un toyboy meraviglioso, poi date la possibilità a Katia Ricciarelli di trascorrere una notte senza telecamere con lui, loro parleranno solo di musica lirica, vedrete che la mattina lei sarà molto più rilassata e smetterà di utilizzare questo linguaggio aggressivo.” La Luxuria, però, torna poi seria e fa notare che l’atteggiamento di Signorini è stato fin troppo clemente: “Visto che è cambiato il regolamento, in altre edizioni sarebbe già fuori! E se va al televoto esce fuori con una percentuale forte!”

