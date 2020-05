Vladimir Luxuria vs Povia/ “Frase sui gay? Cavernicolo dal cervello poco aggiornato”

Pubblicità

Continua a tenere banco sui social network e su ogni altra forma di spazio telematico il caso Giuseppe Povia, contro il quale si è scagliata anche Vladimir Luxuria. L’antefatto: nella puntata di oggi di “Vieni da Me”, la trasmissione del primo pomeriggio di Rai Uno condotta da Caterina Balivo, il cantante era uno degli ospiti invitati in collegamento video a interloquire con la padrona di casa e con gli ospiti presenti fisicamente nel suo salotto. A un certo punto dell’intervista, la presentatrice ha chiesto all’artista di mostrare a casa come si utilizza lo spray “mangiapolvere” che aveva al suo fianco e inquadrato in webcam. Povia ha prontamente obbedito, per quello che può essere definito come il più classico dei tutorial, ma ha improvvisamente esclamato: “Io amo le pulizie, sono un gay mancato”. Una frase inizialmente non colta dalla conduttrice, sviata dallo stesso cantante, che, probabilmente accortosi della leggerezza commessa, ha replicato frettolosamente: “Ho detto ‘di lei'”. In realtà, le registrazioni non hanno potuto fare altro che evidenziare la vera versione della sua affermazione.

VLADIMIR LUXURIA VS POVIA: “DEDITO SOLO ALLA CLAVA”

Parole da cui Caterina Balivo ha prontamente preso le distanze (“Hai detto una cr*tinata”), anche se Povia ha voluto difendersi in diretta tv (“Mi prendete per uno sc*mo! Non esageriamo adesso con le polemiche”) e, successivamente, anche sul suo profilo Instagram, dove ha provato a ironizzare sulla sua gaffe, improvvisando una canzone alla chitarra dal titolo “Sono un gay mancato”. Esperimento non troppo riuscito, nonostante lo sforzo apprezzabile: tantissimi gli utenti che l’hanno insultato sotto il post e, nel frattempo, su Twitter la discussione è stata fomentata da Vladimir Luxuria, la quale non ha potuto esimersi dal dire la sua in riferimento a quanto verificatosi in diretta televisiva. “Un uomo non smette di essere tale se collabora in casa e non è dedito solo alla clava. Un’idea del maschio cavernicolo tipico di chi è un cervello mancato e poco aggiornato”. Insomma, Giuseppe Povia, peraltro già al centro in passato di polemiche omofobe per il suo brano “Luca era gay”, non è propriamente uscito vincitore da questo pomeriggio sul piccolo schermo…



