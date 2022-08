Vladimir Putin/ “Mondo unipolare è obsoleto, nasce un nuovo ordine”

La guerra in Ucraina prosegue senza sosta, l’offensiva russa non conosce freni. Il progetto di Vladimir Putin continua e non mancano le iniziative per solleticare la resistenza di Kiev. Una delle ultime mosse è il decreto per concedere sovvenzioni mensili e pagamenti una tantum alle persone che si trasferisco in Russia dall’Ucraina. Come evidenziato dall’agenzia Tass, alcune categorie di persone (disabili, over 80 e così via) riceveranno 10.000 rubli (166 dollari) in pagamenti mensili.

Vladimir Putin ha le idee chiare sul futuro del mondo e non ne ha fatto mistero in occasione dell’apertura del Forum sugli investimenti nell’Estremo Oriente russo, a Vladivostok. Il leader del Cremlino ha spiegato che a suo avviso il mondo unipolare “è ormai obsoleto” e sarà sostituito da “un nuovo ordine globale basato sui principi fondamentali della giustizia e dell’uguaglianza e sul riconoscimento del diritto di ogni Paese o popolo a seguire il suo percorso sovrano di sviluppo”.

“Paesi islamici nostri partner per un mondo democratico”

Intervenuto al Summit mondiale della gioventù di Kazan, Vladimir Putin ha poi lanciato un messaggio agli Stati del mondo islamico, celebrati come “partner tradizionali nella risoluzione di molte questioni di attualità dell’agenda regionale e globale, negli sforzi per costruire un ordine mondiale più giusto e democratico”. Per il presidente russo è importante che “i giovani siano sempre più coinvolti in tale interazione costruttiva e sfaccettata”. Sempre nell’ambito del suo intervento, Vladimir Putin ha ribadito che “centinaia di delegati da decine di Paesi sono arrivati a Kazan, rappresentanti di varie organizzazioni pubbliche e studentesche, di centri di esperti e di dipartimenti governativi responsabili delle politiche giovanili”.

