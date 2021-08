Vlahovic all’Atletico Madrid/ Calciomercato news: addio alla Fiorentina, i dettagli

CALCIOMERCATO NEWS, DUSAN VLAHOVIC ALL’ATLETICO MADRID

L’indiscrezione era emersa nelle scorse settimane di questa sessione di calciomercato ed ora si sta la possibilità di vedere Dusan Vlahovic all’Atletico Madrid si concretizzando con buona pace della Fiorentina. Le indiscrezioni più recenti rivelano infatti che il patron Commisso è atteso in queste ore per dare il via libera ai viola per discutere con i Campioni di Spagna il trasferimento di Vlahovic dopo che non è stata trovata l’intesa sul prolungamento del contratto in scadenza nel giugno del 2023 anche a causa delle commissioni richieste dall’agente Darko Ristic.

Interrotta la trattativa per il rinnovo, fino al 2026 con stipendio da tre milioni più bonus a stagione e una clausola rescissoria da almeno settanta milioni da far scattare al termine della stagione appena cominciata, adesso si lavora per liberare l’attaccante e non mancano i nomi per rimpiazzarlo sul taccuino dei dirigenti del club toscano.

Le chances di vedere Dusan Vlahovic all’Atletico Madrid dovrebbero quindi aumentare nelle prossime ore. Nella passata stagione Vlahovic è stato capace di realizzare ben 21 reti ed ha fornito anche due assist vincenti per i suoi compagni in 40 presenze complessive tra campionato e coppa e nella stagione appena cominciata ha già firmato due gol sempre in Coppa Italia contro il Cosenza. In Italia l’Inter lo stava seguendo nell’ottica di rimpiazzare Lukaku, ceduto al Chelsea, mentre il Tottenham, che aveva pronti proprio 70 milioni di euro da spendere, dovrà rinunciare pure a Vlahovic dopo non essere riuscito a mettere le mani sull’interista Lautaro Martinez.

