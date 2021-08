Video/ Fiorentina Cosenza (4-0) highlights e gol: Vlahovic sugli scudi, doppietta

La Fiorentina supera senza problemi il Cosenza in Coppa Italia con un netto quattro a zero, dominio viola come possiamo ammirare nel video Fiorentina Cosenza 4-0. Decidono le reti di Vlahovic, doppietta, Gonzalez e Venuti. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Vlahovic viene imbeccato in profondità, ottima uscita di Venturi. Maleh pesca Vlahovic, tiro a botta sicura del serbo ma Matosevic salva. Vlahovic! La sblocca la Fiorentina. Gonzalez recupera la sfera e serve un pallone solo da mettere in rete per il centravanti. Fiorentina padrona del campo. Venuti pesca Vlahovic che per poco non trova la doppietta. Maleh ancora per Vlahovic, colpo di testa in anticipo con la sfera che termina fuori di poco. Fiorentina ancora ad un passo dal raddoppio. G. Pezzella la prende di testa su calcio d’angolo e spreca una ghiotta chance. Ricordiamo che il Cosenza ha schierato molti calciatori della primavera, una sfida davvero proibitiva quella di stasera. Maleh ci prova con il sinistro, sfera fuori di pochissimo. Milenkovic calcia da fuori area, Matosevic non trattiene, arriva Vlahovic che non riesce a ribadire in rete. Biraghi la mette in mezzo e pesca Gonzalez che trova la traversa! Gonzalez trova il gol due minuti dopo! Calcio d’angolo battuto da Biraghi, Gonzalez da due passi di testa non sbaglia. Fiorentina che continua ad attaccare alla ricerca del tris, la mette in mezzo Callejon, Matosevic blocca facile. Vlahovic! Arriva il tris della Fiorentina in pieno recupero! Angolo dei viola con Pezzella che allunga per Vlahovic, colpo di testa facile per il tris. Termina la prima frazione, la Fiorentina ha già chiuso la pratica Cosenza.

DIRETTA/ Fiorentina Cosenza (risultato finale 4-0): Venuti cala il poker Coppa Italia

VIDEO FIORENTINA COSENZA: SECONDO TEMPO

Venuti! Arriva il poker dei viola! Callejon da calcio d’angolo pesca Venuti che calcia al volo e piega Matosevic. Bonaventura serve Venuti che per un soffio non trova la doppietta personale. Grandissimi interventi consecutivi di Matosevic! Vlahovic e Callejon a botta sicura, salva due volte il portiere. Vlahovic ad un passo dalla tripletta! La sua conclusione a botta sicura sbatte contro il palo. Sottil al volo sfiora il pokerissimo. Gara che ormai non ha più nulla da dire, si attende solo il fischio finale del direttore di gara. German Pezzella la prende di testa da calcio d’angolo e per poco non trova il gol. Termina il match, la Fiorentina vince per quattro reti a zero contro il Cosenza.

IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Bonaventura (32′ st Benassi), Pulgar (43′ st Bianco), Maleh (24′ st Castrovilli); Callejon (24′ st Sottil), Vlahovic, Gonzalez (24′ st Gonzalez). A disp.: Dragowski, Quarta, Terzic, Ranieri, Duncan, Kokorin, Igor. All.: Italiano

COSENZA (3-5-2): Matosevic; Tiritiello, Venturi, Minelli; Corsi, Prestianni, Maresca, Florenzi, Panico; Sueva, Arioli (20′ st Moreo). A disp.: Saracco, Borrelli, Ficara, Zilli, Cimino, Aceto. All.: Zaffaroni

ARBITRO: Camplone di Pescara

MARCATORI: 4′ pt Vlahovic (F), 37′ pt Gonzalez (F), 48′ pt Vlahovic (F), 6′ st Venuti (F)

NOTE: Spettatori circa 8mila. Ammoniti: Prestianni (C), Pezzella (F), Sueva (C). Angoli: 14-0 per la Fiorentina. Recupero: 3′ pt – 0′ st

