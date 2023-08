“Voglio uccidere tutti i bianchi, anche donne e bambini”/ Video choc virale su TikTok

E’ divenuto virale negli Stati Uniti in queste ore il video choc di un uomo di colore, afroamericano, che dice che tutti i bambini bianchi devono morire. A riportarlo è stato Newsweek, che sottolinea come il filmato sia stato pubblicato su TikTok, facendo in breve tempo il giro del wen. Dura in totale 15 secondi e mostra un uomo che si rivolge direttamente alla telecamera dicendo: “Ne ho davvero abbastanza di tutta questa vita, quindi vado avanti e lo dico. Fan*ulo ogni uomo bianco, donna e bambino vivo su questo pianeta. Tutti voi **** avete bisogno di morire. Tutti voi. Dobbiamo fare una purga genetica globale e recessiva con ogni mezzo necessario. Ognuno di voi uomini bianchi, donne, e i bambini su questo pianeta deve morire”.

La clip, sottolinea Newsweek, è stata pubblicata nella giornata di lunedì scorso dall’account Twitter di Destra, National Identity Awareness e il post è stato visto circa 100.000 volte. Si tratta di un account definito “problematico”, in quanto i titolari dello stesso “spesso si impegnano in pericolose attività di tweet che possono essere dannose per gli altri, con alcuni utilizzati per” amplificare la disinformazione “e” molestare i loro obiettivi”, così come specificato dallo strumento di analisi di Twitter Bot Sentinel.

TIKTOK, VIDEO DI AFROAMERICANO CHE VUOLE UCCIDERE TUTTI I BIANCHI: POCHI GIORNI FA LA MARCIA INDIETRO?

Gli argomenti pubblicati sono “distruzione del popolo europeo”, “invasori stranieri”, “leggi sulla naturalizzazione”, “l’abolizione della bianchezza” e “sostituzione demografica”. Il video di Tiktok è cresciuto al punto che in meno di due giorni ha totalizzato le sei milioni di visualizzazioni, ed è stata poi ricondiviso da alcuni account di social media conservatori.

Secondo quanto specificato da Newsweek la persona vista in quel video compare in altri filmati sullo stesso account, quasi tutti monologhi religiosi, spirituali e politici. In un’altra clip pubblicata pochi giorni fa lo stesso uomo sembra comunque voler fare un passo indietro, spiegando: “Non voglio. Non voglio, non voglio genocidiare i bianchi”.

