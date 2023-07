TikTok, arrivano i post testuali/ La risposta dell’app cinese a Threads: come funzionano

Una grande novità è in arrivo per tutti gli utenti di TikTok, ovvero, la possibilità di pubblicare sullo stesso social network cinese dei contenuti esclusivamente testuali. L’app è divenuta famosissima in ogni angolo della Terra, Italia compresa, per i suoi Reels, i suoi video brevi, sdoganati poi anche su Instagram, ma ora è giunta la svolta per certi versi clamorosa, aggiungendo quindi ai filmati la possibilità di pubblicare dei post solo testo.

Il nuovo formato si chiamerà Text Posts, e prevedrà una procedura ovviamente semplicissima e immediata, di modo da poter essere utilizzata da tutti gli utenti, anche quelli meno avvezzi alle nuove tecnologia. L’opzione si potrà selezionare direttamente dalla pagina della fotocamera, ed è possibile anche effettuare il copia-incolla, così come introdurre la geolocalizzazione, ma anche suoni, colori di sfondo, font differenti, e abilitarne i commenti. “Il testo è solo la più recente aggiunta alle opzioni per la creazione di contenuti – spiega ByteDance azienda a capo di TikTok – consente ai creator di condividere stories, poesie, testi e altri contenuti scritti. Un ulteriore modo per esprimersi, in maniera più facile, per un maggior numero di persone nella nostra community globale”.

TIKTOK, ARRIVANO I POST TESTUALI: GLI UTENTI APPREZZERANNO?

I post di testo saranno molto simili a quelli introdotti a gennaio su Instagram e potranno essere lunghi fino ad un massimo di mille parole. Tale novità per gli addetti ai lavori potrebbe rappresentare una possibile risposta di TikTok a Threads, il recente social network lanciato da Meta e Mark Zuckerberg per far guerra a Twitter, o meglio a X, il nuovo recente nome del social del cinguettio di Elon Musk.

Si tratta inoltre di un tentativo da parte di TikTok di approfittare della fuga di utenti proprio da Twitter, anche se bisognerà capire come reagiranno gli utilizzatori del social cinese, abituati a pubblicare e vedere solo ed esclusivamente dei video. In ogni caso si parla di un rollout immediato con la novità che dovrebbe essere introdotta in tempi brevissimi per tutti gli utenti, Italia compresa.

