Volpe chi è? Il Cantante Mascherato 2022/ Paolo Conticini o Luca Ward?

E’ ancora ignota l’identità di Volpe al Il Cantante Mascherato 2022, quando siamo ormai giunti alla quinta puntata di questa nuova edizione. Questa sera, venerdì 18 marzo, va in onda su Raiuno un nuovo appuntamento con Milly Carlucci e le sue maschere misteriose, con particolare attenzione su Volpe. Chi si nasconde sotto il costume? In queste settimane molti nomi sono stati affiancati allo scaltro personaggio, con un testa a testa che ad ora vedrebbe Paolo Conticini o Luca Ward.

Goffredo Cerza, fidanzato Aurora Ramazzotti/ Lei: "mi hai cambiato la vita"

I due attori sono a quanto pare i maggiori indiziati, specialmente dopo quanto accaduto sul palco la scorsa settimana. Prima di esibirsi, Volpe, ha mostrato una nuova clip contraddittoria che ha confuso ulteriormente le idee di pubblico e giuria, con il nome di Galante che è tornato di moda.

Volpe, chi è? Gli indizi de Il Cantante Mascherato 2022

Siamo ancora in alto mare, quindi, per la reale identità di Volpe. Il nome più gettonato resta quello di Paolo Conticini, anche se qualche dettaglio ha fatto poi propendere in direzione del noto doppiatore Luca Ward. Scioglieremo i dubbi già questa sera a Il Cantante Mascherato 2022? Lo scopriremo solo a puntata in corso. Per quanto riguarda il web, il nome più valido sarebbe proprio quello di Ward, ma attenzione al parere lungimirante degli investigatori che tengono in grandissima considerazione Paolo Conticini.

Alessandro Cattelan/ "Che cos’è la felicità papà? E' una domanda di mia figlia"

Il concorrente misterioso ha raccontato di essere stato costretto a reinventarsi nel corso degli ultimi anni, cambiando lavoro e abitazione. Adesso ha un solo sogno: vivere fino alla fine dei suoi giorni al fianco del suo gioiello più prezioso. Di chi stiamo parlando?

LEGGI ANCHE:

IL CANTANTE MASCHERATO 2022, 5a PUNTATA/ Diretta e eliminati: chi andrà in finale?

© RIPRODUZIONE RISERVATA