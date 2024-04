Voto disgiunto è valido alle Elezioni Regionali Basilicata 2024?/ Cos’è, regole su come si vota oggi e domani

REGOLE VOTO E VOTO DISGIUNTO: COSA È PREVISTO IN BASILICATA

La guida al voto per le Elezioni Regionali Basilicata 2024 è uno strumento utile per avere a disposizione le informazioni sul come si vota e conoscere le regole affinché il vostro voto non venga scartato durante lo spoglio. Tra i dubbi principali che sorgono agli elettori c’è quello che riguarda la possibilità o meno del voto disgiunto, visto che ci sono tornate elettorali in cui è consentito, altre invece in cui non lo è: quella della Basilicata rientra in quest’ultimo caso, perché la legge elettorale in vigore lo impedisce. Spazziamo via questo primo dubbio chiarendo che non è possibile usufruirne per questa tornata elettorale, pertanto coloro che si ritroveranno a riportare sulla propria scheda questo tipo di voto la invalideranno.

Non è consentita la scelta di un candidato e una lista che non fa parte di quelle della sua coalizione: se volete scegliere il candidato e votare anche una lista, allora devono fare parte dello stesso schieramento per non veder “bocciato” il proprio voto durante lo scrutinio. Bisogna poi tener conto di ciò quando ci si presenta ai seggi, aperti dalle 7 di oggi, domenica 21 aprile, fino alle 23, per poi essere nuovamente disponibili dalle 7 alle 15 di domani, lunedì 22 aprile. Ma quello del voto disgiunto non è l’unico aspetto che caratterizza il processo elettorale, perché indicare la propria scelta per un candidato e la lista del suo schieramento non è l’unico modo per spiegare come si vota alle Elezioni Regionali Basilicata 2024.

COSA SERVE PER VOTARE E COME ESPRIMERE PREFERENZE

Innanzitutto, è importante ricordarsi che prima di recarsi alle urne per le Elezioni Regionali Basilicata 2024 bisogna avere con sé un documento di identità valido e la propria tessera elettorale. Si tratta dei due documenti necessari per poter votare. Può capitare di rendersi conto all’ultimo momento di non essere più in possesso della propria tessera per votare, perché probabilmente è andata smarrita, in altre situazioni si constata invece che non vi sono spazi disponibili per far apporre il consueto timbro della votazione, ma tutto ciò non può impedirvi di andare a votare, perché ci sono appositi uffici nel vostro Comune di residenza che possono aiutarvi e fornirvi una tessera nuova per recarvi al seggio. A questo punto si pone un’altra questione, quella del come si vota.

Ci sono tre opzioni allora: apporre una X sul nome del candidato che avete deciso di votare, evitando che il vostro voto venga esteso alle sue liste; apporre il segno su una lista, facendo sì che il voto confluisca al candidato governatore da essa sostenuto; tracciare lo spazio col nome del candidato presidente e poi apporre un segno anche a una lista che lo supporta. Per quanto riguarda invece coloro che si sono candidati al consiglio regionale, le preferenze possono essere due per la stessa lista, ma devono essere di genere differente. Bisogna allora scegliere il partito da votare e scrivere con la matita che si riceve al seggio il cognome del candidato o il cognome e nome completo nel caso in cui possa verificarsi un caso di omonimia tra i candidati alle Elezioni Regionali Basilicata 2024.

