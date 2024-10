Un voucher stagista che può valere fino a 10.000€. Questa è l’ultima novità promossa dal Ministero per i Giovani e per lo Sport che grazie al Progetto Rete in collaborazione con l’ente Invitalia, permette alle imprese di poter investire su nuove risorse da inserire nel team.

Le aziende che vogliono partecipare possono farlo inviando la pratica telematica al portale rete giovani entro e non oltre l’8 novembre 2024. Di seguito elenchiamo i requisiti necessari e l’iter idoneo all’invio della domanda online.

Voucher stagista da 10.000€: quali requisiti servono?

Il voucher stagista da 10 mila euro spetta alle aziende medio grandi, ovvero quelle aventi almeno trenta dipendenti, con partita IVA e codice fiscale italiano, sede legale nel Bel Paese e deve svolgere l’attività nel settore del diritto italiano.

Per la partecipazione è sufficiente collegarsi al portale sopra indicato e assicurarsi di rispettare i giorni e l’orario di invio: da lunedì 7 ottobre fino a venerdì 8 ottobre, dalle ore 10:00 fino alle ore 17:00.

Lo svolgimento dell’iter non prevede nessun click day, ma sola trasmissione della pratica telematica al portale gestito dal Ministero e dalla collaborazione con Invitalia.

I requisiti dello stage

Il voucher per gli stagisti può essere goduto dall’impresa a patto che le risorse assunte (fino ad un massimo di tre), lavorino in uno tra i seguenti settori: Marketing e Comunicazione; amministrazione; Information Technology; Customer Service; Risorse Umane; Amministrazione; Innovazione/Ricerca e Sviluppo; Produzione, Finanza e Import&Export/Commerciale.

Progetto Rete nasce due anni fa, nel 2022, con l’intento di incentivare i giovani e fare in modo che si addentrino nel lavoro garantendo – gratuitamente – corsi di formazione e iniziative di natura consulenziale e non solo.

Come funziona e come si manda il voucher

Il voucher stagista da 10 mila euro (lordi) viene garantito alle imprese che assumono delle risorse da inserire nel proprio organico indipendentemente che l’attività si svolga all’estero oppure in Italia.

In realtà la priorità di assegnazione verrà data ai giovani che andranno a lavorare nelle sedi all’estero (pur soddisfando i requisiti di italianità aziendale) e per coloro che oltre al contributo per sostenere la formazione riceveranno un premio economico maggiorato.

Per partecipare l’azienda dovrà mandare la domanda online (come anticipato), assicurarsi di godere dei requisiti sopra esposti, compilare adeguatamente il modulo inserendo tutti i dati e specificare il corrispettivo economico da elargire agli stagisti (purché il valore sia minimo a quello del voucher).

Al termine del percorso Invitalia provvederà a rimborsare l’azienda di quanto esborsato.