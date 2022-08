Vranckx al Milan?/ Calciomercato news: affare in chiusura col Wolfsburg, i dettagli

Calciomercato news, chiusura vicina per Aster Vranckx al Milan

In questi ultimi giorni di calciomercato estivo si sta concretizzando il passaggio di Aster Vranckx al Milan per completare il centrocampo a disposizione di mister Stefano Pioli per la stagione appena cominciata. Perso Kessie a parametro zero, con l’ivoriano che ha voluto firmare con il Barcellona, ai rossoneri farebbe comodo un nuovo giocatore che rientri però nei parametri secondo cui i dirigenti Massara e Maldini si sono mossi in questi due mesi.

I lombardi puntano infatti molto su giocatori giovani con ampi margini di miglioramento e dal costo contenuto, tutte caratteristiche che si addicono all’operazione Vranckx. Stando alle indiscrezioni più recenti emerse in queste ore, il Milan si sarebbe fatto avanti con il Wolfsburg proprietario del giocatore proponendo un prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto a 11 milioni e la sensazione è che l’affare possa chiudersi a breve.

Calciomercato news, Vranckx al Milan dal Wolfsburg per il centrocampo

Le chances di vedere Aster Vranckx al Milan entro la fine di questa finestra estiva di calciomercato sono molto buone nonostante la richiesta da 13 milioni di euro del Wolfsburg per convincersi a lasciar partire un giocatore ancora ufficialmente sotto contratto fino al giugno del 2024. Lo stesso diciannovenne belga avrebbe respinto al mittente le altre offerte ricevute da Atalanta e Bologna poichè desideroso di giocare col Milan.

