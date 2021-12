Vulcano Semeru, eruzione spaventosa/ Video, enorme massa di fumo, polvere e cenere

Questa mattina si è verificata una violenta eruzione presso il Monte Semeru, un vulcano che si trova sull’isola di Giava, in Indonesia. Numerosi i filmati pubblicati sui social in queste ore, che mostrano una gigantesca colonna di fumo, polvere e ceneri, eruttare proprio dal vulcano Semeru, con la gente che scappa spaventata. Alcuni testimoni, residenti della zona, hanno parlato addirittura di una colonna di fumo talmente alta e fitta dal riuscire ad oscurare il sole in due distretti locali. Al momento non è comunque stata segnalata, fortunatamente, alcuna vittima, anche se sono in corso tutti i controlli da parte delle autorità per risalire ad eventuali feriti e/o dispersi.

E’ stato invece emesso un avviso a tutte le compagnie aree, circa l’esistenza di una nuvola di cenere alta fino a 15mila metri, che ovviamente dovrà essere evitata dai velivoli di linea. Thoriqul Haq, un funzionario locale, ha spiegato all’agenzia Reuters che una strada e un ponte della zona nella città di Malang sono stati al momento interrotti per via appunto dell’eruzione, mentre il VAAC, Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) di Darwin, in Australia, segnala come la massa di fumo e cenere si stia spostando a causa del vento verso la zona di sud ovest.

VULCANO SEMERU, ERUZIONE SPAVENTOSA: SECONDA VOLTA IN UN ANNO

Non è la prima volta che il vulcano del Monte Semeru erutta negli ultimi mesi, visto che lo stesso si era già svegliato dal sonno lo scorso mese di gennaio. Si tratta del resto di uno dei quasi 130 vulcani attivi presenti in Indonesia, e che spesso e volentieri danno segni di vita, provocando panico e disagi. L’isola si trova infatti nel cosiddetto “Anello di fuoco”, che oltre ad essere protagonista spesso e volentieri di eruzioni, regala purtroppo terremoto a volte devastanti. Al momento sono in corso le evacuazioni di tutte le residenze situate a ridosso dell’eruzione, e sono attesi aggiornamenti nel corso della giornata. Segnalati anche numerosi blackout.

