Vuole uccidersi, carabiniere lo salva/ Arrestato un anno fa, chiamata evita il peggio

È una storia a lieto fine quella che vede come protagonisti un 25enne e un carabiniere, con quest’ultimo che ha vestito i panni dell’eroe riuscendo a salvare la vita del giovane che avrebbe voluto farla finita. Uscito di casa meditando sul suicidio dopo la fine della relazione amorosa, il giovane ha percorso un lungo tragitto e ha poi chiamato l’uomo che un anno fa lo aveva arresta. Capendo la gravità della situazione il militare, nonostante non fosse in servizio, si è precipitato dal ragazzo riuscendo ad evitare il gesto estremo.

Quanto accaduto a Giussano, in Brianza, non è storia di tutti i giorni. Come raccontato dai media locali infatti il 25enne, da poco messo in libertà dopo una bravata, aveva le idee chiare su cosa fare. Ma poco prima di togliersi la vita ha voluto chiamare quell’uomo che solo 12 mesi fa gli ha cambiato il modo di vedere le cose. E ancora una volta, ad un anno di distanza, l’intervento tempestivo dell’appuntato dei carabinieri è servito per potere raccontare una storia fatta sì di dolore, ma anche di un lieto fine e di una vita salva.

Arrestato un anno fa, carabiniere gli salva la vita

La storia tra il 25enne brianzolo e il carabiniere inizia un anno fa e oggi, a 12 mesi di distanza, il cerchio si è chiuso con un sorriso. Il giovane l’anno scorso era finito in manette dopo una fuga scellerata in scooter, sfrecciando pericolosamente per le vie del comune mettendo a repentaglio l’incolumità sua e dei passanti. Dopo essere caduto era arrivato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. A lasciare colpito il 25enne era stato l’atteggiamento del carabiniere nei suoi confronti, professionale e umano.

Ad un anno di distanza nulla è cambiato nel militare, che sentendosi chiamare dall’ufficio di competenza (che aveva ricevuto la telefonata del presunto suicida) non ha esitato a correre sul posto dove il ragazzo era in preda a una crisi. Lasciato da poco dalla ragazza, il giovane voleva farla finita, ma le parole dette al momento giusto e nel modo più chiaro e gentile possibile hanno evitato il gesto estremo.



