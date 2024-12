Francesca e Vybes stanno insieme ad Amici 2024? Come stanno le cose

Due dei protagonisti più chiacchierati di queste settimane nel talent di Canale Cinque sono sicuramente Francesca e Vybes, i due allievi del programma di Maria De Filippi sono chiacchieratissimi su Instagram e X, dopo essere stati adocchiati dal pubblico. Il giovane cantante, fin dal suo ingresso nel programma, ha messo gli occhi su Francesca, restando colpito dal fascino e dalla bellezza della ragazza.

Alberto Matano, chi è?/ Da La Vita in Diretta a Ballando con le Stelle: il coming out dopo che...

Francesca e Vybes si sono avvicinati nella casetta? L’allievo ha rivelato ai suoi compagni di viaggio le ambizioni e la voglia di avanzare la corte alla collega: “Tremila giri di parole per dire ‘Francesca sei una gran fi*a’, si vive una volta sola, può essere che tra quattro giorni non sto più qua, mi sto facendo avanti”. Infine ha concluso: “Se passo la sfida, ci provo” ha detto il cantante che si sarebbe poi dichiarato, anche se senza capire bene l’esito. “Mi sono mezzo dichiarato, non so se ho preso il palo o forse la traversa”.

Chi è Veronica Berti, la moglie di Andrea Bocelli/ "Siamo andati a convivere la sera stessa"

Francesca e Vybes, nasce una nuova coppia ad Amici 2024? Il precedente del cantante

L’interesse avanzato dal cantante nei confronti della ballerina ad Amici 2024 ha ottenuto al massimo un sorriso dalla ragazza, dunque tra Francesca e Vybes per il momento tutto tace sul fronte sentimenti. Il giovane artista si è lasciato andare alla confessione nei confronti della ragazza, e non si tratta però del primo interesse messo in mostra ad Amici 2024, visto che Vybes si era inizialmente invaghito di Rebecca, ma la ragazza non è mai parsa interessata a Vybes, che a quel punto, incassato il due di picche, ha riposto altrove le proprie attenzioni.

Arianna Montefiori, chi è l'attrice e moglie di Briga/ La coppia spopola e conquista il pubblico sui social

Tra Francesca e Vybes può nascere qualcosa nelle prossime puntate di Amici 2024 oppure il cantante, all’anagrafe Gabriel Monaco, sarà chiamato ad abbandonare nuovi sogni di gloria sentimentale?