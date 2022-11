Waima Vitullo, l’attrice hard vittima di stalker/ “Minacciava di uccidere mio figlio”

Waima Vitullo, pornostar di professione, è stata ospite stamane de I Fatti Vostri per raccontare la sua storia di stalking. Nel 2021 conobbe un uomo che all’apparenza sembrava perfetto, ma che si è rivelato essere il suo incubo: “Ci scrivemmo, ci incontrammo a Roma alla stazione Termini, e rimase un weekend a Roma. Era carino, dolce, romantico, era napoletano e ci sapeva fare, era quello che io stavo cercando. Quei giorni sono stata bene e abbiamo iniziato a frequentarci”. Quindi Waima Vitullo ha aggiunto: “Io ho iniziato dal 2013 partendo da un reality di Italia Uno, poi mi son resa conto che mi piaceva l’hard ed ho iniziato a intraprendere questa attività. Ma fare porno non vuol dire che le persone si possano approfittare, questa è una cosa che ogni giorno leggiamo nei giornali”.

E ancora: “Lui era consapevole del mio lavoro ed era innamorato di questo mondo, a lui piaceva fare il personaggio con me nei social, facevamo delle dirette e giocavamo un po’, a lui piacevano queste cose”. Poi ad un certo punto le cose sono degenerate: “Era una sera di dicembre, ero a casa sua, ho iniziato a notare che si stava agitando, ha iniziato a urlare come un pazzo e ad offendermi in maniera assurda, saliva e scendeva dal letto, girava come una trottola e poi ha dato delle testate nell’armadio. Io mi sono spaventata, tutto ad un tratto è impazzito, ho gridato ‘Aiuto aiuto’, forse i vicini hanno sentito e dopo dieci minuti sono arrivate polizia e ambulanza”.

WAIMA VITULLO: “ERA DIVENTATO PESANTE, MI CHIAMAVA H24”

Waima Vitullo, dopo quell’episodio, ha inizitoa a tagliare i rapporti: “Era diventato pesante, mi chiamava h24, mi chiedeva cosa stessi facendo, se non rispondevo mi offendeva. Ho raccontato a tutti quello che stava accadendo, ho detto alla famiglia ciò che stavo vivendo, anche a suo fratello”. Ad un certo punto, visto che la situazione stava divenendo insostenibile, Waima Vitullo decise di denunciare il suo stalker: “Me lo ritrovai davanti, gli dissi che doveva farsene una ragione, ma lui mi seguiva e quindi ho deciso di denunciarlo”.

Ma ovviamente l’uomo non ha desistito ed ha continuato a mandare messaggi e minacce: “Mi seguiva, era il periodo in cui venne fatta a pezzi una pornostar e lui mi diceva che avrei fatto la stessa fine. Io ho un figlio e sono stata costretta a separarmi da lui, perchè mi diceva che avrebbe ammazzato mamma e mio figlio”. L’uomo è stato arrestato, ma Waima Vitullo ha ancora paura del suo stalker: “Dopo l’arresto sono tornata a vivere con mio figlio, sto cercando di tornare ad una vita normale, ma non è facile. Sono spaventata ancora, ho ricominciato a fare il mio lavoro, ma la serenità non ce l’ho”.











