Walter e Rosanna, figli Lino Banfi/ Quella volta in cui l’attore diede di matto per..

Walter e Rosanna sono i figli del famoso attore di Lino Banfi, amato dal pubblico soprattutto per i ruoli di ‘Nonno Libero’ in un Medico in famiglia e di Oronzo Canà nel film L’allenatore nel Pallone. Il comico pugliese è, naturalmente, anche nei cuori dei suoi figli, con i quali ha consolidato un legame molto speciale. Entrambi sono nati dalla storia d’amore con Lucia Zagaria e quando Lino Banfi ne parla fa emergere tutto l’orgoglio e la soddisfazione di aver creato una famiglia molto unita.

Sia Walter e Rosanna hanno seguito le orme del padre nel mondo del cinema, anche se del figlio maschio sono davvero poche le informazioni che circolano in rete. Ciò che sappiamo con certezza è che lavora come produttore esecutivo e che ha superato da un pezzo i cinquant’anni. Walter Banfi è stato inoltre protagonista de “I sogni nel mirino”. Essendo una persona molto riservata, della sua vita privata si sa poco o nulla.

Walter e Rosanna, figli Lino Banfi. L’aneddoto di Rosanna: “Quante ‘pizze’ ho preso'”

I figli di Lino Banfi hanno un rapporto bellissimo sia con il padre che con la madre. E soprattutto Rosanna, la figlia femmina, ricorda con ironia ed un pizzico di nostalgia alcuni episodi del passato. Come quando tornava tardi la sera e suo papà reagiva malamente: “con me è sempre stato molto serio e piuttosto severo. Se tornavo a casa tardi mi prendevo delle pizze. Una volta ho litigato con lui per dei ragazzi e mi ha inseguita per strada. Mia mamma gli urlava di fermarsi perché era già famoso e lo conoscevano tutti”. Rosanna Banfi rispetto al fratello Walter è molto più famosa essendo un’attrice di cinema, teatro e serie tv. In alcune circostanze, oltretutto, lei e il papà si sono incrociati sul set.

