Walter Nudo difende Massimiliano Varrese e attacca il Grande Fratello 2024/ “Conosco quel programma”

Massimiliano Varrese, Walter Nudo lancia una frecciata al Grande Fratello 2024 : “Conosco il programma”

Da mesi Massimiliano Varrese è al centro di pesanti attacchi per il suo comportamento al Grande Fratello 2024. I suoi comportamenti non piacciono, sui social viene descritto come un uomo aggressivo e irascibile e spesso viene criticato. Oltre alle semplici critiche, però, l’attore è stato anche vittime di minacce e diffamazione sui social e per questo la sua famiglia, tramite la sorella Monica, è intervenuta per difenderlo e per chiedere di moderare i toni.

In molti hanno condiviso l’invito e lo sfogo di Monica Varrese ed anche un ex vincitore del Grande Fratello, Walter Nudo ha difeso a spada tratta Massimiliano Varrese lanciando una velata frecciata al Grande Fratello 2024. Nel dettaglio, infatti, come riporta Blogtivvù, in un commento al post di Monica ha scritto: “Conosco te e conosco il programma. Siete di due frequenze diverse. Più luce sei più il buio ti attaccherà…. Ne so qualcosa. Non lasciare che nulla e niente ti abbassi alla sua/ loro frequenza, vorrebbe dire spegnere la LUCE che, attraverso di te, tu emani.”

Walter Nudo difende Massimiliano Varrese dopo il duro sfogo della famiglia: “Affidati a Gesù”

Oltre ad attaccare velatamente il Grande Fratello 2024, Walter Nudo ha difeso a spada tratta Massimiliano Varrese sottolineando che l’uomo emana luce: “Lasciati guidare da nostro Signore Gesù, e affidati a lui, lascia che Lui ti guidi nelle Valli oscure che s’insinuano tra sorrisi, luci e le musichette a giochini vari. Che l’Arcangelo Michele, tuo amato, ti protegga sempre dall’oscurità e ti auguro che la tua forza dentro ti permetta di lasciare andare e accettare che sia lui è solo lui a forgiare la spada per te.”

La sorella di Massimiliano Varrese, Monica, invece nelle scorse ore ha invitato tutti ad abbassare i toni: “Siamo veramente stanchi. Nei confronti di Massimiliano (e anche verso altri concorrenti) si è abbattuta una vera e proprio shit storm, ogni genere di insulto, diffamazione e cattiveria gratuita, sono stati rivolti a Massimiliano, compresi auguri di more a lui, alla nostra famiglia e alla FIGLIA…”











