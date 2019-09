Walter Nudo fidanzato con Roberta/ Dimenticata l’ex moglie Celine: “beccati in…”

Walter Nudo ha finalmente trovato l’amore. Il vincitore del Grande Fratello Vip 2018 si è fidanzato. La nuova compagna si chiama Roberta e sarebbe entrata nella vita dell’ex gieffino dalla scorsa estate. Il settimanale Chi, nel numero in edicola dal 18 settembre, ha beccato Walter Nudo e la sua nuova fidanzata in atteggiamenti dolci e complici. I due, stando a quello che scrive il magazine diretto da Alfonso Signorini, si sarebbero concessi anche una romantica vacanza in Sicilia, tenendosi lontani dai posti più alla moda e frequentati dai vip come Ibiza, Formentera e Mykonos. Nessun dettaglio, per il momento, su Roberta che Walter Nudo sta cercando di proteggere tenendola lontana dalle luci dei riflettori. Walter Nudo, per il momento, non ha ancora commentato la notizia, ma sui social scrive: “la felicità dipende dalla tua percezione, dipende da che parte guardi il mondo”.

WALTER NUDO FIDANZATO CON ROBERTA DOPO L’ASTINENZA

La presenza di Roberta nella vita di Walter Nudo ufficializza la fine del matrimonio tra l’ex gieffino e la stilista francese Celine con cui ha tentato di ricucire il rappoorto come aveva dichiarato durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Nessun ritorno di fiamma, però, con Celine e, lo scorso marzo, aveva confessato di aver fatto diverse conoscenze, ma di non volersi accontentare: “È da un anno e mezzo che non faccio l’amore. Da ragazzo non mi sono risparmiato, adesso sono più esigente”. Oggi, però, Walter Nudo ha ritrovato l’amore e con Roberta e con i figli Elvis e Martin nat dalla storia con l’ex compagna Tatiana è pronto ad affrontare il futuro con gioia e fiducia. Nudo, dunque, ufficializzerà la storia pubblicando una foto sui social? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA