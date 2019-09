Fariba Tehrani a Walter Nudo “Ho tanto da dare”/ Lui ignora la mamma di Giulia Salemi

Walter Nudo ha deciso di ritirarsi dal mondo dello spettacolo, ma grazie ai social resta in contatto con i suoi fan. E infatti su Instagram condivide molte riflessioni, che poi innescano dibattiti con i suoi “seguaci”. Questo è il caso del suo ultimo post, in cui parla dell’importanza del proprio stato d’animo e dell’impatto che ha nella vita di tutti i giorni. «Lo stato d’animo che hai determina quindi la tua percezione della tua vita!!!», ha scritto l’ex gieffino nel suo post. Tantissimi le interazioni, da like a commenti, e tra questi spicca quello di Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi. La donna non ha mai nascosto di apprezzare molto Walter Nudo e anche nel suo commento ha ribadito il suo “interesse”. «Sono piena di risorse, ho tanto da dare e mi merito un uomo come Walter Nudo», ha scritto nel suo messaggio. La madre dell’influencer ha raccontato anche di essere in una fase di cambiamento, peraltro difficile.

FARIBA TEHRANI A WALTER NUDO “HO TANTO DA DARE”, MA LUI…

Fariba Tehrani ha raccontato a Walter Nudo che sta riattivando un suo ex centro benessere che poi intende vendere. Sta infatti pensando di vendere tutte le proprietà che ha per pagare i suoi debiti. Poi le piacerebbe trasferirsi, magari in Spagna o America. Il suo sogno comunque è trovare un uomo. «Incontrare l’amore della mia vita, ma sono molto difficile! Nel mio vocabolario non esiste la parola accontentarsi pur di non restare sola». E poi si fa avanti, affermando di meritare un uomo come Walter Nudo. Quest’ultimo però non ha replicato alla mamma di Giulia Salemi. Magari tra i tanti post non ha visto questo, ma d’altra parte abbiamo notato che Walter Nudo ha risposto a molti fan che hanno commentato la sua riflessione, hanno aperto un dibattito o semplicemente gli hanno chiesto un parere. Schivo e riservato come è, potrebbe aver semplicemente deciso di ignorare la donna, o davvero non si è accorto del commento?





