Walter Nudo/ La meditazione, l’incidente negli anni 90 e l’amore per la musica

Walter Nudo ha ripreso appieno le redini della sua vita, dopo le due ischemie e l’intervento al cuore d’urgenza subito lo scorso aprile. Pochi giorni fa infatti è salito sul palco di Aieta, in provincia di Cosenza, per incontrare i fan e coinvolgere la folla di presenti con una delle canzoni più amate dal pubblico italiano, Ti amo di Umberto Tozzi. “Ci siamo amati“, scrive nell’ultimo post pubblicato su Instagram dove lo vediamo scatenato al microfono. Un ringraziamento speciale per tutti i fan che continuano a dimostrargli un grande affetto, come evidente non solo dagli oltre 30 mila cuoricini collezionati sul social, ma anche dai numerosi commenti positivi. Clicca qui per guardare il video di Walter Nudo. Dopo essere stato ospite di Verissimo ed aver raccontato il dramma fisico, Walter Nudo è inoltre pronto a ritornare in tv. Sarà presente infatti a Live – Non è la d’Urso nella puntata di oggi, mercoledì 19 giugno 2019, dove interverrà come “sferato”, ovvero uno dei commentatori presenti in studio per supportare o contrastare gli ospiti previsti per l’appuntamento di chiusura. Del resto lo stesso attore, appena quattro giorni fa, aveva parlato di alcune novità in arrivo. Non si tratta tuttavia del mondo della televisione, da cui ha voluto prendere in qualche modo le distanze, ma a quello della musica. Si parla di un nuovo singolo, con cui affondare i denti in questa nuova pagina della sua carriera. “Solo tu puoi stabilire il tuo valore e non accontentarti mai per meno“, scrive infatti regalando una nuova perla di saggezza ai suoi follower.

Walter Nudo e la meditazione

Walter Nudo ha fatto della meditazione il suo trampolino di lancio, non solo per cambiare del tutto vita ma anche per affrontare la depressione che lo ha colpito a fine anni Novanta. Un grande cambiamento a tutto tondo, evidente anche durante la sua partecipazione al GF Vip 2, conclusa poi con la vittoria finale. L’incontro con la spiritualità inizia prima che Walter subisca un incidente in moto e viene costretto a non camminare per mesi, a causa di una rottura della gamba ed al successivo intervento. Sarà anche per via del suo rapporto con la fede che riuscirà non solo a riprendersi dal brutto evento, ma persino a non provare alcun rancore verso la ragazza che lo ha travolto. Un evento che grazie a questa nuova luce, sottolinea a Diva e Donna, viene interpretato dall’attore come utile per dedicarsi alla musica, tanto da scrivere di getto i brani per il suo nuovo album. A quanto pare la meditazione non è solo un progetto che Nudo ha riservato per se stesso, tanto da condividerlo non solo con gli altri gieffini del reality, ma anche con Sabrina Salerno. La cantante ha svelato di recente a DiPiù di avere un rapporto stretto con l’artista, con cui scambia ogni giorno consigli sulla pratica. “Mi manda via telefono i mantra da recitare e io eseguo gli ordini“, ha sottolineato nell’intervista. Diversa invece l’opinione di Ivan Cattaneo, che dopo aver condiviso la Casa con Nudo, ha accusato l’attore di usare la meditazione come scusa per isolarsi dal resto del gruppo, tanto da arrivare ad estraniarsi per sei ore ogni giorno.

