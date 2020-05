Walter Tobagi/ A 40 anni dalla morte il 28 maggio è una data incancellabile

Pubblicità

Il dolore per la perdita di Walter Tobagi non si è ancora spento e non avverrà mai. A distanza di 40 anni dalla sua morte, il 28 maggio rimane ancora una data da ricordare e per onorare il giornalista scomparso. Ucciso e strappato non solo alla famiglia, ma anche a quella professione che amava. “Abbiamo proposto di installare una panchina alla memoria di Walter Tobagi nel Parco Solari“, dice il presidente Paolo Perlucchini dell’Alg, “che si trova nei pressi della sua abitazione. La domanda è stata inviata al sindaco e siamo certi che darà parere favorevole. Vorremmo che quella panchina diventasse non solo un simbolo della memoria di un giornalista ucciso dai terroristi bensì un luogo vivo nel quale raccontare ai giovani, con eventi dedicati, cosa ha significato per Walter essere giornalista e cosa significa per tutti noi che ci crediamo“. Non mancano altre iniziative, come quella di Spoleto e degli studenti che proprio in occasione dell’anniversario della morte di Tobagi, si riuniranno per un incontro virtuale. Il tutto in sostituzione della cerimonia finale del corso propedeutico di giornalismo intitolato proprio al giornalista ucciso.

Walter Tobagi, ucciso da cinque colpi di pistola

Walter Tobagi muore il 28 maggio dell’80 alle 11 di mattina, quando un gruppo di terroristi della Brigata 28 marzo lo uccide con cinque colpi di pistola. In quel momento, il giornalista si trova davanti alla sua casa di Milano. Il motivo del folle gesto è semplice: da anni Tobagi si occupava di terrorismo e cronaca sindacale ed era finito nel mirino dell’estrema sinistra. All’epoca definito come il partito della morte dal giornalista Venanzio Postiglione in merito all’agguato ad Emilio Alessandrini. Lo stesso che Tobagi ricorderà in un articolo, non sapendo che presto avrebbe fatto parte anche lui dello stesso destino. “Non è un caso che le azioni dei brigatisti siano rivolte non tanto agli uomini di destra ma ai progressisti“, scrive in quel periodo, riporta Il Corsera, “Il loro obiettivo è intuibilissimo: arrivare allo scontro nel più breve tempo possibile, togliendo di mezzo quel cuscinetto riformista che, in qualche misura, garantisce la sopravvivenza di questo tipo di società». Il ragionamento di Alessandrini ricade su sé stesso. E su Tobagi che lo fa suo. I riformisti come nemico da abbattere”. Il figlio Luca Tobagi invece mette l’accento sul clima di terrore che si respirava negli anni settanta, dove ogni giorno c’erano episodi di violenza. “Anche un bambino, com’ero io all’epoca, poteva capirlo. Sinceramente non avrei pensato di ritornare a percepire un disagio simile a quello del nostro Paese, ma forse non dovrei essere sorpreso, data la quantità di nostalgici di quel periodo e del suo clima di ‘partecipazione”.



