Walter Zenga, come sono i rapporti con i figli Nicolò e Andrea?/ “Si frequentano ma…”

Nella nuova puntata di Verissimo ha fatto il su ritorno Walter Zenga. L’ex calciatore lo scorso anno è stato spesso al centro del gossip per il rapporto con i suoi due figli, Nicolò e Andrea Zenga. Quest’ultimo, in particolare, durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, ha più volte affrontato la questione, sottolineando le mancanze del padre e, soprattutto, la sua assenza nella loro vita.

Proprio il reality di Canale 5 è però servito a riavvicinarli e, alla fine, a far aver loro la possibilità di un vero e proprio confronto faccia a faccia. Fino il GF Vip i riflettori sulla vicenda si sono poi spenti ma molti si chiedono come sia andata tra loro e se padre e figli abbiano oggi un buon rapporto. Ad averne parlato è stata Marina Crialesi, l’attrice che qualche mese fa ha sposato Nicolò Zenga.

Walter Zenga e il rapporto con i figli: parla Marina Crialesi

In un’intervista rilasciata a Diva e Donna, Marina Crialesi ha spiegato come sono oggi i rapporti tra suo marito, suo fratello Andrea e Walter Zenga. “Stanno imparando a conoscersi e frequentarsi. Mi fa molto piacere”, ha detto l’attrice nel corso dell’intervista. Poi, sul suo conto, ha aggiunto: “Io e mio suocero non ci vediamo molto, è sempre in viaggio ma lo trovo molto piacevole”. Dunque i rapporti tra padre e figli continuano ma sempre con calma, passo dopo passo. D’altronde in passato entrambe le parti hanno ammesso di voler ricominciare da zero, nonostante le difficoltà di dimenticare ciò che è stato in passato.

