Walter Zenga “Due dosi Pzifer dopo Sinopham per il GreenPass”/ Video “Lo faccio per…”

Walter Zenga è pronto a tornare in Italia. L’ex calciatore, nei mesi scorsi al centro del gossip per il rapporto con i suoi figli, lo annuncia da Dubai con un post che ha immediatamente creato discussione. Il motivo? Zenga parla di vaccino e Green Pass, palesando non solo la sua posizione ma dimostrandola con tanto di video. “C’è chi non si vaccina, chi fa il richiamo e chi come me decide di fare dopo 2 dosi di #sinopharm anche una terza e quarta dose di #pfizer.”, ha infatti esordito Walter nel suo post, dichiarando poi le motivazioni che lo hanno portato a questa decisione: “Perché? Per avere il green pass e poter stare in Italia a seguire il mio amato calcio.” Ha così concluso, rivelando che “Unico neo… Dovrò fare la seconda dose tra 20 giorni e perderò la prima di campionato. Cosa non si fa per amore…”

Walter Zenga divide il web: approvazioni e critiche per la decisione sul vaccino

Walter Zenga annuncia, dunque, di aver deciso di fare anche una terza e quarta dose di pfizer dopo le due fatte a Dubai. Va chiarito infatti che, per avere il GreenPass, bisogna aver fatto vaccini riconosciuti dall’Ema (Sinopharm, vaccino cinese, non è tra questi). Una scelta per tanti utenti da applaudire, per altri ammirevole ma obbligatoria in questo caso ma, per molti altri, criticata e pericolosa. C’è chi, tra i commenti al post di Zenga, poi ha fatto notare che: “Non ne sento uno che si vaccina perché ha paura del virus, tutti perché altrimenti nn possono viaggiare o andare al ristorante .. una volta ti vaccinavi perché avevi paura, non perché altrimenti non puoi fare quello che ti pare”.

