Walter Zenga, foto con Andrea e Rosalinda Cannavò/ “Amore e famiglia”

E alla fine è tornato il sereno nella famiglia Zenga e, in particolare, tra il padre Walter e i figli. Il Grande Fratello Vip ha completato di nuovo la missione e questa volta, nella versione vip, è toccato ad Andrea Zenga lamentare alcune mancanze da parte del padre fino a che lui non ha iniziato a fare la spola tra Dubai e Milano spiegando le sue ragioni e lasciando intendere che non ci sono state liti vere e proprie ma si è finito per allontanarsi per via di vite diverse e distanti che non si sono più incontrate. A quanto pare però tutto è cambiato visto che lo stesso portierone, al grido di “Amore e famiglia” ha pubblicato una foto insieme ad Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò per la gioia dei fan dei Zangavò e anche della famiglia Zenga che, a quanto pare, ha ottenuto il suo lieto fine.

Walter Zenga, la foto con Andrea e Rosalinda Cannavò conquista i fan

A quel punto è Rosalinda Cannavò che commenta con cuori e amore la bella foto scrivendo tra i commenti di Instagram: “Tutto quello che più conta è questo: L’amore e la famiglia”. A quanto pare non solo i Zengavò hanno messo a tacere le malelingue sui loro sentimenti e la loro voglia di stare insieme ma sono riusciti a legare con Walter Zenga che adesso è spesso in compagnia dei due fidanzatini e anche dei suoi figli. Dove li rivedremo ancora e quale sarà la prossima tappa della loro vita insieme?

