Rosalinda Cannavò/ “Andrea Zenga? Non è un amore finto. Capisco i pregiudizi ma…”

Rosalinda Cannavò sente di essere rinata dopo il Grande Fratello Vip, anzi grazie all’esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini. Ma una parte del merito va anche ad Andrea Zenga, il fidanzato conosciuto proprio nella Casa più spiata d’Italia. «Ora ho una luce diversa, anche grazie ad Andrea, quindi faccio tesoro delle belle persone che mi circondano», ha detto a Gabriele Parpiglia nella diretta Instagram su “Chi”. Sul loro rapporto non si è sbilanciata molto, ma ha parlato di un progetto per l’estate: «Dobbiamo tornare in Sicilia, ci tengo che veda casa, la mia terra. Poi c’è il matrimonio di mia cugina. Per ora abbiamo programmato solo questo. In realtà già ha conosciuto mia madre e mia sorella, quindi manca solo mio padre». Anche a causa della pandemia Covid, sono costretti a viversi il presente, perché è difficile fare progetti sul futuro.

Ma a livello professionale Rosalinda Cannavò ha dei sogni: «Io sto lavorando tanto sullo studio del canto, perché vorrei conciliarlo con la recitazione. Vorrei dedicarmi ai musical, quindi spero di tornare alla recitazione aggiungendoci il canto».

ROSALINDA CANNAVÒ E LA STORIA CON ANDREA ZENGA

Dal futuro al passato, sempre a Milano. «Ho lavorato in una rosticceria a Milano. Ci sono tornata, perché sono rimasta in ottimi rapporti con molte mie ex colleghe. Fa sicuramente molto effetto. All’epoca prendevo uno stipendio che mi permetteva di pagarmi l’affitto e gli studi». Qualcosa però è cambiato: ad esempio ora Rosalinda Cannavò ha una casa tutta sua. «Ho realizzato il sogno di prendermi un appartamento da sola, perché avevo sempre vissuto in condivisione. Ho avuto modo di conoscere così le mie migliori amiche, quindi lo rifarei, ma avevo questo sogno, anche per una soddisfazione personale». Nella sostanza, però, non si sente rivoluzionata: «Vivo sempre allo stesso modo, ma con Andrea». A proposito della storia con Andrea Zenga ha indirettamente risposto a chi pensa che sia falsa: «Capisco i pregiudizi nei miei confronti, perché ho fatto delle storie finte. E la “cacca”, comunque, se la becca chi rivela il segreto». Il riferimento era agli attacchi ricevuti: «Molte “Rosmello” ci sostengono anche separatamente, ma c’è una parte di fan che ti detesta, quindi creano profili falsi e cominciano a insultare».

