La querelle degli Zenga continua ad attirare l’attenzione di tutti. Mentre Andrea continua a piangere e disperarsi per via del loro rapporto ma, soprattutto, per quello che è stato l’incontro con Walter Zenga proprio al Grande Fratello Vip, quest’ultimo si lascia andare nelle trasmissioni di Barbara d’Urso proprio come succederà questa sera. Walter Zenga è pronto a raccontarsi a Live Non la d’Urso al fianco della moglie Raluca Rebedea. I due saranno ospiti insieme nello studio della conduttrice per parlare della loro vita a Dubai e anche della loro vita in famiglia insieme ai loro figli, Samira e Walter Jr, proprio come prova del fatto che il portierone non è un cattivo padre come Nicolò e Andrea continuano a dire in tv e sui giornali. Lo stesso campione ha già spiegato che è stato difficile gestire da lontano la sua famiglia e i suoi bambini, parlando proprio dei due ormai adulti, soprattutto per via del lavoro ma anche per altre questioni che lui stesso non ha voluto tirare fuori ospite al Grande Fratello Vip 2020.

Walter Zenga: “Il futuro con Andrea? Tutto da scrivere ma…”

Walter Zenga ha dato appuntamento ad Andrea a Milano, una volta finita questa sua esperienza nella casa, per un chiarimento e per dirsi quelle cose che non vogliono tirare fuori davanti alle telecamere. In questi giorni si è molto parlato degli assegni che Zenga avrebbe firmato per i figli e sono molti quelli che ci tengono a precisare che il portiere non si è mai tirato indietro quando si è trattato di rispondere ai loro bisogni e che forse l’unica cosa in cui è mancato è proprio l’affetto e la presenza “sentimentale”. Cosa scopriremo questa sera che già non sappiamo?



