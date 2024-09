Durante l’adolescenza la showgirl scoprì che mamma Wanda non era la madre biologica

La mamma adottiva di Paola Caruso si chiama Wanda, si prese cura della showgirl quando era ancora molto piccola, con la diretta interessata che scoprì dell’adozione diverso tempo dopo. “Hanno sempre avuto paura di dirmelo, forse per timore di perdermi”, aveva raccontato la bonas di Avanti un Altro durante la sua esperienza all’Isola dei Famosi, parlando dei genitori. Oggi ultraottantenne, la mamma adottiva di Paola Caruso è un punto di riferimento fondamentale per l’nfluencer che ha poi provato a coltivare buoni rapporti anche con la mamma biologica Imma.

“Mia madre Imma? Provai a conoscerla per costruire un rapporto con lei ma non è facile dopo 35 anni”, aveva spiegato la showgirl a Verissimo. D’altronde per Paola, la mamma adottiva è insostituibile, perché è colei che l’ha cresciuta, trasmettendogli i valori che oggi la guidano in ogni scelta. “La mia mamma è la donna che mi ha cresciuto, lei mi ha insegnato i principi e i valori della vita”, ha detto Paola Caruso.

“Mia mamma Wanda? Noi siamo quello che ci hanno insegnato i nostri genitori. Imma è una persona presente nella mia vita ma non posso considerarla la mia mamma”, aveva aggiunto ancora la showgirl, facendo una sorta di paragone tra rapporto tra mamma Wanda e mamma Imma.

Quest’ultima uscì allo scoperto nel 2015, quando in un passaggio a Pomeriggio Cinque rivelò di essere la madre biologica della showgirl, raccontando di essere stata ingannata al momento del parto. Fece discutere, in un certo senso, l’esito del test del DNA letto in diretta e il fatto che Paola avesse appena scoperto di avere una sorellastra ed un fratellastro. Da quel momento la sua vita è cambiata, ma non i sentimenti per i genitori adottivi che l’hanno cresciuta e amata per tutti questi anni.

