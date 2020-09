Wanda Fisher: “Il fidanzato di Viola Valentino ci ha provato con me”/ “Voleva…”

Non solo Simona Calderone, non solo Sara Cannato ma anche Wanda Fisher sostiene di essere stata corteggiata da Francesco Mango, fidanzato di Viola Valentino. Nel nuovo appuntamento di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso lancia l’inaspettato scoop secondo il quale il fidanzato della Valentino avrebbe fatto avances anche alla cantante. Lei è in studio e conferma pienamente l’annuncio della D’Urso: “Ci ha provato con me. Voleva farsi pubblicità e andare sul giornale con me.” dichiara la Fisher, lanciando l’ennesimo gossip sulla spinosa questione. D’altronde è da settimane che si parla dei tradimenti di Francesco ai danni della Valentino che è apparsa piuttosto provata nelle precedenti ospitate a Pomeriggio 5.

Francesco Mango, nuove testimonianze sul tradimento: Wanda Fisher e…

Oltre a Wanda Fisher, nello studio di Pomeriggio 5 Barbara D’Urso ha ospitato anche Sara Cannato, la donna con la quale Francesco Mango è stato paparazzato qualche settimana fa per la prima volta in atteggiamenti piuttosto intimi. La ragazza, che non ha parlato per mancanza di tempo, tornerà in studio nei prossimi giorni per raccontare la sua versione dei fatto. Una storia che, dunque, continua a complicarsi. Dopo le dichiarazioni della signora Simona Calderone – che ha ammesso di avere una storia con Mango da oltre un anno e mezzo – si aggiungono altre due donne che dichiarano di aver avuto avvicinamenti dal fidanzato di Viola Valentino. Come replicherà questa volta la cantante?



