Wanda Nara: “Arrivare alla finale con Simona Ventura…”/ Silenzio rotto, dopo Ballando con le stelle 2023

Wanda Nara ritorna sui social: la reaction alla vittoria di Ballando con le stelle 2023

É una Wanda Nara particolarmente intimista la protagonista del ritorno social post-Ballando con le stelle 2023 dedicato a se stessa, al fandom e alla “rivale” Simona Ventura. La showgirl argentina, reduce dalla notizia della diagnosi di una leucemia, si é distinta come la fenice risorta dalle sue stesse ceneri alla puntata finale di Ballando con le stelle 2023, dove ha sbaragliato la concorrenza delle stelle nello showbiz sulla pista da ballo. Particolarmente virale nel web, dato il tripudio di consensi dell’occhio pubblico via social, sono ora le immagini del tango argentino, che tra le altre prove affrontate con il partner Pasquale La Rocca l’hanno condotta alla vittoria del dancing show guidato da Milly Carlucci e in onda in chiaro tv su RaiUno e in streaming online su Raiplay.

E, intanto, a margine della coppa di prima classificata conseguita nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico di Ballando con le stelle 2023, Wanda Nara torna ad attivarsi via social, rilasciando una reaction a caldo alla vittoria conseguita in TV con un plebiscito di votazioni .

“Dopo tre mesi una finale incredibile in un

Paese che amo… -scrive tra le righe di un messaggio a corredo del post di re-entry su Instagram, che la immortala mentre stringe la coppa di Ballando con le stelle -…realizzando 7 coreografie IN UNA SERATA – LA GRAN FINALE -dove iniziare ballando un Tango Argentino ha regalato un’emozione speciale a tutto/i.@pasqualelarocca mi prendo cura di ogni dettaglio del mio allenamento per poter realizzare in una sola notte 7 balli, cibo, quante ore dormire, quante ore di allenamento fisico e mentale per ricordarmi tante coreografie. Grazie sei un grande professionista!!”. E il messaggio di gratitudine si estende, ancora: “Grazie @ballandoconlestelle, grazie @milly_carlucci per avermi insegnato tanto, per prenderti

cura di me e per avermi fatto conoscere persone fantastiche, le persone che lavorano per te sono speciali e vi amo tutti”. Non mancano, inoltre, le parole commosse di Wanda Nara, destinate alla rivale finalista Simona Ventura alla puntata di epilogo di Ballando con le stelle: “Arrivare alla finale con una stella con la stessa traiettoria in questo Paese quanto @simonaventura -fa sapere una travolgente Wanda Nara, per poi proseguire con un particolare saluto al Belpaese e alla Capitale-, @andreadicarlo per prenderti cura di me. Grazie e arrivederci Roma”.











