Ballando con le stelle 2023: Wanda Nara batte Simona Ventura in finale/ Le percentuali di televoto e reazioni

L’Avvento del Santo Natale 2023 per Wanda Nara e Simona Ventura é segnato dal podio conseguito alla finale di Ballando con le stelle 2023. Ebbene sí, le due stelle tra i vip concorrenti ingaggiati nel cast del dancing show in onda in chiaro tv su RaiUno e in streaming online su Raiplay, si sono distinte per la tenacia e la forza di volontà, facendo del ballo l’arte di intrattenimento nonché una cura per la guarigione dell’anima dopo un periodo difficile.

Reduce dalla diagnosi di una leucemia appresa per la prima volta da una notizia circolata via tv e l’accoltellamento all’uscita di una discoteca ai danni del figlio Niccolò Bettarini, Wanda Nara e Simona Ventura possono dirsi le fenici rinate dalle loro stesse ceneri, nella puntata finale di Ballando con le stelle 2023. A colpi di una serie di paso doble, in coppia con i rispettivi partner e maestri di ballo Pasquale La Rocca e Samuele Peron, Wanda Nara e Simona Ventura hanno intrattenuto intrattenendosi, suggellando il dolore come un valore aggiunto tra outfit sexy e audaci e lo spirito di primedonne combattenti che non si danno per vinte, per la vita. Non a caso, la sfida alla puntata finale di Ballando con le stelle vede proprio le due blonde star qualificarsi come super finaliste alla finalissima. Un duello dalle svariate emozioni al cardiopalmo, che finisce per segnare il verdetto dell’occhio pubblico, in una media tra i voti della giuria di qualità formata da esperti di ballo e intrattenimento come Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Alberto Matano, Guglielmo Mariotto in aggiunta alle preferenze dell’occhio pubblico generale. E la sentenza finale vede Wanda Nara battere la competitor Simona Ventura, per il 70% dei voti contro il 30% della seconda classificata nell’ordine di arrivo delle stelle danzatrici.

Eppure, per le due competitor uscenti di Ballando con le stelle 2023, così come per l’occhio pubblico del dancing show sulle reti Rai, la finalissima non avrebbe di fatto vinti né vincitori, dal momento che le bionde primedonne segnano la svolta nella vita dimostrandosi donne forti e competitive, pronte a mettersi ancora in discussione, nel superare un trascorso difficile. Via social non caso si registra un tripudio di messaggi di consenso e supporto per le due leonesse di vita e arte di Ballando con le stelle. E non manca neanche la pronta reaction ai risultati della finale Ballando con le stelle 2023 delle dirette interessate.

I risultati del televoto della Battle di Wanda Nara e Simona Ventura

Mentre fa rumore nel web l’annuncio di Simone Di Pasquale, tra le Instagram stories l’argentina Wanda Nara si lascia immortalare in una fotografia che la ritrae mentre stringe forte la coppa di prima classificata, dedicandola al popolo di telespettatori in Italia, con una emoticon a forma del tricolore italiano. E Simona Ventura, tra le sue storie su IG, si palesa altrettanto fiera della sua esperienza TV ultimata da seconda classificata, confermando così la promessa di nozze registrata proprio a Ballando con Giovanni Terzi. Si lascia, cioè, immortalare nel riquadro della cover del nuovo numero di Di più, che titola con il tanto atteso spoiler dei fiori d’arancio: “Abbiamo sofferto tanto…Il 2024 sarà un anno fantastico… Ci sposiamo…”.













