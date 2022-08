Wanda Nara denuncia la domestica/ C’entra un audio sul divorzio con Mauro Icardi

Wanda Nara e Mauro Icardi verso il divorzio, per un tradimento

Continua a fare parlare il caso mediatico che vede la coppia storica di consorti vip, Wanda Nara e Mauro Icardi, verso la preannunciata rottura definitiva. Di recente la procuratrice sportiva e il calciatore del Paris Saint Germain hanno fatto parlare di sé per quello che é passato alla storia del gossip come un tradimento ai danni della moglie vip e con la complicità della sexy Eugenia La China Suarez. Alle indiscrezioni sulla “terza incomoda” si é poi aggiunto un curioso e indiscreto audio reso pubblico dall’ormai ex domestica di Wanda Nara a dimostrazione del fatto che i due storici consorti vip siano in procinto del divorzio, con la procuratrice sportiva che si paleserebbe del tutto stufa della sua situazione sentimentale.

Wanda Nara denuncia l’ex domestica: le Instagram stories

La donna che ha reso noto il bollente audio é Carmen Cisnero e contro di lei Wanda Nara sceglie ora di adire le vie legali. A comunicarlo é la diretta interessata in un messaggio condiviso tra le Instagram stories: “Procedo per vie legali in virtù delle manifestazioni pubbliche e delle continue minacce mediatiche della signora María Carmen Cisnero Reboled – si legge tra le dichiarazioni riportate da Wanda Nara-, che continua a raccontare storie sulle mie intimità, sulla mia famiglia e soprattutto sui miei figli minorenni”.

Insomma, Wanda Nara intende tutelare la privacy della sua famiglia, in particolare per il bene dei figli che possono ritrovarsi nel mezzo della cronaca rosa e la disinformazione mediatica che accerchia e bracca da tempo la coppia di consorti vip. Ciò nonostante, in questi giorni Wanda Nara e Mauro Icardi si sono lasciati immortalare in atteggiamenti complici tra loro, quasi a voler confermare il lieto prosieguo del loro matrimonio vip, in barba al chiacchiericcio che li vede prossimi ad una rottura definitiva.

