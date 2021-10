Wanda Nara e Icardi, parla Eugenia Suarez/ “Credevo fossero separati, io ingannata”

Si fa ancora più “frizzante” la vicenda riguardante l’ex capitano dell’Inter, Mauro Icardi, e la moglie Wanda Nara, il cosiddetto “Wanda-gate”. Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, il bomber di proprietà del Paris Saint Germain, avrebbe, condizionale è d’obbligo, tradito la sua storica compagna con Eugenia Suarez, bellezza prorompente dagli splendidi occhi azzurri. E proprio la Suarez è intervenuta nella querelle, e attraverso Instagram ha fatto sapere: “Non ho iniziato, incoraggiato o causato io questa situazione – così come si legge su Tgcom24.it – ho sempre creduto che fossero separati”.

Secondo la modella sudamericana, quindi, non si sarebbe comportata da rovina famiglie, ma sarebbe stato il calciatore ad ingannarla, anche in questo caso il condizionale è d’obbligo, per lo meno stando alla sua versione dei fatti. Durissima la replica di Wanda Nara, che ha scritto: “Della mia famiglia mi prendo cura io, delle pu…ne, la vita stessa…”. Eugenia Suarez ha aggiunto: “Sembra che sia più credibile per questa società, sapendo come si comportano sempre, che io sono la cattiva, quella che inganna e non la vittima. Lo faccio per me e per le altre donne che sono sempre state usate e giudicate. Sono una donna che non ha più paura di affermare il suo diritto a vivere libera dai pregiudizi”.

WANDA NARA, MAURO ICARDI, PARLA EUGENIA SUAREZ: LA REPLICA DELLA MOGLIE DEL CALCIATORE

Poi ha proseguito: “Mi sono rapportata con uomini alle cui parole ho sempre creduto quando dicevano di essere separati o che si stavano separando e che non c’erano conflitti. Sento questa situazione come se fosse un deja-vu infernale, quindi devo pagare con la mia reputazione questioni relative alla sfera personale di qualsiasi donna… E sembra anche che sia più facile per una donna incolparmi, per scaricare le colpe”.

Intanto Mauro Icardi ha deciso di non seguire più nessuno sui social, se non appunto la moglie Wanda Nara, e la stessa ha mandato forse un altro messaggio velato alla modella, pubblicando sulle storie di Instagram un collage con una serie foto felici con il calciatore degli ultimi mesi, con tanto di frase scritta sopra: “Della mia famiglia mi prendo cura io, delle pu…ne, la vita stessa…”.

