Mauro Icardi chiede scusa a Wanda Nara/ Guarisci quando hai il perdono di chi ferisci

Mauro Icardi chiede pubblicamente scusa a Wanda Nara con un post su Instagram dopo che la donna, lo scorso sabato, aveva fatto intendere di essere stata tradita dal compagno. Il calciatore dopo la storia di sua moglie aveva pubblicato una foto di coppia con tanti cuoricini e questo gesto sembra aver mandato su tutte le furie Wanda Nara che ha subito replicato con uno scatto della sua mano senza anello e la scritta: “La mia mano sta molto meglio senza il suo anello”.

Dopo che tutte le fasi del litigio si sono svolte sui social network, non potevano mancare anche le scuse di Mauro che ieri sera, mentre la sua squadra era impegnata in Champions League, ha pubblicato una foto di lui e di Wanda abbracciati con la didascalia: “Grazie amore mio per aver continuato a fidarti di questa bellissima famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite, ti Amo” e poi aver specificato che: “Quanto fa male ferire i tuoi cari, guarisci solo quando hai il perdono di chi hai ferito”.

Mauro Icardi, le sue scuse social non bastano

Nonostante le pubbliche scuse di Mauro Icardi, non sembra essere arrivata alcuna risposta da parte di Wanda Nara che, secondo i media argentini, ancora non ha deciso se perdonare o meno il calciatore.

La lite tra Mauro Icardi e Wanda Nara ha provocato molte reazioni da parte del web che ha criticato la modalità pubblica con la quale la coppia ha litigato e poi si è, forse, riappacificata. Alcuni utenti hanno scritto: “Ogni tanto mi torna in mente che questi due sarebbero il punto di riferimento di ben CINQUE BAMBINI”.

