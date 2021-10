Eugenia Suarez, chi è/ Mauro Icardi ha tradito Wanda Nara con lei?

Chi è Maria Eugenia Suarez? In tantissimi se lo stanno chiedendo nelle scorse ore. La donna, secondo la stampa argentina, sarebbe infatti colei che ha causato la rottura tra Mauro Icardi e Wanda Nara. “Hai rovinato una famiglia per una tro***”, questo quanto scritto dalla showgirl sul suo profilo Instagram. Un’accusa che, adesso, avrebbe anche un nome.

Wanda Nara "Maxi Lopez? Non ho perdonato il tradimento"/ "Icardi è diverso, speciale"

Nata a Buenos Aires nel 1992. Modella, attrice e cantante. In Argentina è una star apprezzata, sia per il suo talento sia per la sua indubbia bellezza. È soprannominata La China per i suoi occhi verdi a mandorla: ha, infatti, origini giapponesi. In passato è stata legata all’attore Nicolás Cabré, da cui ha avuto la primogenita Rufina. Da una relazione con l’attore cileno Benjamín Vicuña, durata dal 2016 al 2021, sono nati invece gli altri due figli, Magnolia e Amancio. Il fisico scultoreo e lo sguardo ammaliante di Maria Eugenia Suarez avrebbero incantato Mauro Icardi, colpevole di avere tradito la compagna Wanda Nara, in base alle rivelazioni di quest’ultima.

Ivana Icardi è diventata mamma/ È nata Giorgia, figlia avuta da Hugo Sierra: "Felici"

Eugenia Suarez, chi è: ha causato la rottura tra Mauro Icardi e Wanda Nara?

I dubbi in merito a chi è Maria Eugenia Suarez, detta La China, sono ormai pochi. Poco, invece, si sa in merito a come la modella, attrice e cantante argentina abbia conosciuto ed incontrato il connazionale Mauro Icardi, attualmente in forza al Paris Saint-Germain, che vive in Francia con Wanda Nara e i figli (anche se, dopo la rottura, la showgirl potrebbe essersi già trasferita altrove).

In base a quanto rivela la stampa argentina, pare che anche Maria Eugenia Suarez e Wanda Nara si conoscessero già. Sul profilo Instagram de La China, infatti, sono presenti alcuni like lasciati dalla moglie di Mauro Icardi. Uno in particolare su un video in cui la ventinovenne balla con il figlio. Non si sa molto ancora su cosa sia realmente accaduto in queste ore, ma i messaggi della showgirl lasciano pochi dubbi. La stampa locale ha successivamente sciolto le riserve in merito all’identità della presunta amante, che adesso è nel mirino del gossip internazionale.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Tra i possibili vice-Szczesny spunta il nome di Sirigu

© RIPRODUZIONE RISERVATA