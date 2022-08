Wanda Nara ha un altro? “Divorzio da Icardi per altro calciatore”/ Rumors clamorosi

Dall’Argentina: Wanda Nara avrebbe trovato altre braccia tra le quali consolarsi

Wanda Nara ha un altro uomo? Rumors clamorosi aleggiano sulla coppia Icardi-Wanda Nara, con quest’ultima che vorrebbe divorziare dal marito per buttarsi a capofitto in una nuova relazione, con un calciatore che sarebbe molto conosciuto. Non è una teoria cervellotica del web, ma una ricostruzione del giornalista Lucas Bertero, secondo cui la modella “ha già trovato altre braccia tra le quali consolarsi”.

“Ebbene sì”, ha confermato il reporter ad una trasmissione argentina, “Wanda Nara ha un amante e se proprio volete saperla tutta, parliamo di qualcosa che va avanti da mesi”. Secondo il giornalista sudamericano, in tutto questo tempo, la moglie di Icardi avrebbe etichettato i suoi frequenti viaggi in Argentina come trasferte di lavoro, quando invece frequentava un altro uomo. “Quel che più conta è che è sposato e che ha una famiglia”, ha spiegato Lucas Bertero a proposito dell’identikit del presunto amante di Wanda Nara.

“Questa persona è più giovane di lei e non ha nulla a che fare con Icardi. E’ un calciatore molto forte, che ha giocato in diverse squadre argentine”, ha continuato. Il divorzio, quindi, sarebbe sempre più una ipotesi probabile, che sancirebbe la fine del rapporto sentimentale tra Wanda e Mauro. Curioso il fatto che se dovesse finire per un altro calciatore, si ripeterebbe la dinamica che diversi anni fa aveva visto protagonista Icardi, ai danni del suo migliore amico Maxi Lopez, a cui l’attaccante soffiò proprio Wanda.

