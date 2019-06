WANDA NARA LASCIA TIKI TAKA? / “Anche il ruolo di agente di Icardi in bilico”

Wanda Nara pronta a lasciare Tiki Taka. E’ questa l’indiscrezione rilanciata da “Chi”, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, secondo cui la moglie di Mauro Icardi sarebbe in procinto di lasciare il programma televisivo di Pierluigi Pardo che tanta popolarità le ha dato soprattutto in quest’ultimo anno. Il salotto calcistico di Canale 5 è diventato nell’ultima stagione il palcoscenico in cui la bella argentina esprimeva le sue posizioni sulla telenovela Icardi-rinnovo di contratto con l’Inter, al punto che proprio le uscite della moglie-agente del bomber ad un certo punto hanno fatto scricchiolare un rapporto di per sé già in crisi tra l’attaccante e la società. Ma a cosa si deve la decisione di rinunciare alla visibilità settimanale in una trasmissione dove ormai Wanda Nara era ormai presenza fissa?

WANDA NARA, ADDIO A “TIKI TAKA” E ANCHE AL RUOLO DI AGENTE DI ICARDI?

Sempre secondo “Chi”, dietro la rinuncia a “Tiki Taka” da parte di Wanda Nara ci sarebbe la volontà di dedicarsi maggiormente ai figli, in particolare alle due femminucce, Isabella e Francesca. Ma questa non sarebbe l’unica novità clamorosa sul futuro dell’argentina. Stando infatti al settimanale di Signorini, “dal prossimo anno (Wanda Nara, ndr) penserà a fare la mamma e (forse) l’agente del marito perché anche questa posizione è in bilico”. Dunque non è così scontato che il prossimo anno Wanda sia ancora la procuratrice di Icardi. Un passo indietro che potrebbe essere interpretato come un atto d’amore nei confronti del marito, negli ultimi mesi nel mirino degli addetti ai lavori e degli stessi tifosi dell’Inter per com’è stata gestita la trattativa per il rinnovo di contratto, lasciato “libero” di affidare la gestione dei suoi interessi ad un altro professionista del settore.

