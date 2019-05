Wanda Nara e Mauro Icardi/ Foto: 5.000 rose per il quinto anniversario di nozze

Wanda Nara e Mauro Icardi sono sempre più innamorati e uniti. Nonostante le critiche che hanno ricevuto negli ultimi mesi e che avrebbero potuto mettere in pericolo la loro unione, la showgirl e il calciatore dell’Inter, su Instagram, si dichiarano amore in occasione del quinto anniversario di matrimonio, coronato dalla nascita di due splendide bambine. Conclusa la stagione calcistica, l’attaccante argentino si è tuffato tra le braccia della moglie che lo ha coccolato facendogli trovare a casa 5mila rose rosse. “La vita non deve essere perfetta per essere meravigliosa” ha scritto Icardi dopo l’ultima partita di campionato che ha regalato la qualificazione in Champions League all’Inter. “Felice anniversario amore mio“, ha poi aggiunto il bomber pubblicando una foto in cui sorride accanto alla sua dolce metà con le rose rosse sullo sfondo.

Wanda Nara e Mauro Icardi: “il nostro amore è per tutta la vita”

Tra Wanda Nara e Mauro Icardi è un amore grande che è cresciuto anno dopo anno. Chi non riusciva a credere, inizialmente, nella reazione tra l’attaccante argentino e l’ex moglie di Maxi Lopez si è dovuto ricredere. La stessa Wanda Nara è convinta che trascorrerà il resto della vita accanto a Icardi. “Il nostro amore è per tutta la vita” – ha dichiarato Wanda Nara in un’intervista rilasciata ai microfoni della rivista argentina Gente – “È il primo a credere in me. Molti cercano di destabilizzarmi. Preparo i miei figli ad affrontare l’invidia e la malvagità”. Un amore che ha cambiato la vita di Wanda che, accanto al marito, ha ritrovato la serenità di cui aveva bisogno insieme ai suoi figli.





