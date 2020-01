Wanda Nara/ Look e vestito prima puntata del Grande Fratello: ha copiato Ilary Blasi?

Wanda Nara sarà la regina del Grande Fratello Vip 4. Insieme a Pupo faranno da opinionisti sui concorrenti che a breve entreranno nella casa. Il suo look scelto per la prima serata non passa sicuramente inosservato: un abito di pizzo e strass, total black, quasi totalmente velato, salvo per i punti critici. Sicuramente una bellissima donna e in forma come lei può permettersi di indossare un abito del genere, anche se lo scollo non è così vertiginoso come molti si aspettavano. La forma attillata risalta la sua figura curvy, tanto che lo stesso Alfonso Signorini le fa i complimenti non appena sfila sulla passerella dello studio: “Accidenti che bomba!”. Il pubblico però ha notato un dettaglio molto rilevante: la Nara ha copiato il look di Ilary Blasi?

Wanda Nara: il look sexy nella prima serata del Grande Fratello Vip non del tutto promosso

Il pubblico da casa è diviso tra chi ha molto apprezzato la scelta della nuova opinionista Wanda Nara, ritenendo la sua scelta di outfit abbastanza in linea con la primissima serata del Grande Fratello Vip 2020, mentre altri già sono sul piede di guerra, sostenendo che Lady Icardi non possa essere all’altezza del suo ruolo. Non sono passati inosservati anche dei fischi in pubblico, anche se coperti dai numerosi applausi della calorosissima platea. Da Twitter arrivano da parte dei più esperti i primi commenti sulla scelta delle scarpe e le dita che non sono rimaste al loro posto:

Iniziamo con le malignerie, Wanda una vita nel lusso e vai in tv con le dita che sporgono dalle scarpe dai #GFVIP pic.twitter.com/NAU4EZ3UYr — La Vero (@Ederina9) January 8, 2020





