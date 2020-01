Wanda Nara/ Look e vestito terza puntata Grande Fratello Vip: si è vestita al buio?

Wanda Nara è tornata a sedersi come opinionista al Grande Fratello Vip 2020. Naturalmente gli occhi di buona parte dei telespettatori sono tutti rivolti al terzo look della showgirl che, per la terza puntata del GF VIP 4, ha scelto un lungo abito nero molto simile a quello indossato durante la puntata del debutto. L’abito, infatti, ricorda molto quello indossato la scorsa settimana che non aveva riscosso grandissimo successo sul pubblico televisivo e dei social che l’avevano paragonata a Ilary Blasi. Questa settimana però la moglie di Mauro Icardi ha deciso di puntare su uno stivalone colore fucsia stile “Balenciaga”. Una scelta bizzarra per la co-conduttrice di Tiki Taka che sembra aver toppato anche questa settimana considerando i commenti di alcune persone sui social.

Wanda Nara look, un utente: “è osceno”

Per la terza puntata del GF VIP 4, Wanda Nara ha deciso di stupire il pubblico di Canale 5. Questa settimana, infatti, la moglie e procuratrice di Mauro Icardi ha sfoggiato un lunghissimo abito nero con tanto di paillettes e scollatura vertiginosa che mostra le sue forme pazzesche. Se l’abito è un “classico”, qualcosa di già visto, la Nara ha deciso di spezzare con un lunghissimo stivale fucsia che però non ha fatto impazzire il pubblico dei social. In particolare un utente su Twitter ha scritto: “Ma #WandaNara si è vestita al buio? Look OSCENO #GFVIP”. Non solo critiche però verso il terzo outfit della bellissima Wanda che raccoglie anche consensi come quello di un utente che scrive: “Ma quanto è bella #WandaNara questa sera? #GFVIP #GrandeFratelloVip”.

