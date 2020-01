Wanda Nara/ “Quando finisce il GF VIP 4 torno a Tiki Taka”

Wanda Nara è pronta a tornare come opinionista al GF VIP 4, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La showgirl e conduttrice durante la prima puntata del reality ha parlato della sua storia d’amore con Mauro Icardi sposato dopo essere stato con il suo migliore amico Maxi Lopez. A dare spunto a questa domanda arrivatela proprio da Signorini è stato l’ingresso di Clizia Incorvaia che la scorsa estate è finita su tutti i magazine di gossip per via del triangolo amoroso con l’ex marito Francesco Sarcina de Le Vibrazioni e Riccardo Scamarcio. La Nara non si è tirata indietro nel rispondere: “ho vissuto malissimo all’epoca perché non siamo abituati a vedere certe cose fatte da una donna. E’ stato difficile togliermi quella macchia. Alla fine quando io mi sono fidanzata con Mauro, Maxi stava già insieme ad un’altra ragazza, ma non lo diceva. Penso che se io avessi iniziato una relazione con un altro uomo non sarebbe successo niente. A Maxi non interessava già più nulla della mia vita. Ma dato che ho iniziato una storia con una persona che lui conosceva, è scoppiata la bomba”.

Wanda Nara dopo il GF VIP 4 torna a Tiki Taka

L’esperienza del Grande Fratello Vip 4 ha costretto Wanda Nara a dover momentaneamente interrompere il suo impegno con Tiki Taka, la trasmissione sportiva di successo trasmessa su Italia 1. In tanti però sentono la mancanza della moglie e procuratrice di Mauro Icardi al punto che sul suo profilo Instagram tantissimi tifosi e fan le hanno chiesto quando e come tornerà al programma. In particolare nelle ultime ore un tifoso le ha chiesto quando potrà rivederla nel salotto televisivo di Pardo e la Nara ha risposto al suo ammiratore rivelando: “torno a Tiki Taka quando finisce il GF Vip”. Al momento, infatti, Wanda si sta dividendo tra Roma e Parigi dove il marito attualmente gioca e non nasconde di aver incontrato tantissime difficoltà nel mondo del calcio come ha rivelato a SuperGuida Tv. “Il mondo del calcio è ancora molto maschilista e c’è tanta omertà. Non è stato facile affermarmi come manager e non auguro a nessuno dei miei figli di incontrare le mie stesse difficoltà” ha detto la showgirl.

Wanda Nara: “al GF VIP 4 conoscerete la Wanda vera”

Durante l’intervista rilasciata a SuperGuida Tv, Wanda Nara ha parlato della nuova esperienza al Grande Fratello Vip 2020, un percorso con cui si augura di farsi conoscere al grande pubblico in maniera anche diversa da quella propinata dai magazine di gossip. “Penso che conoscerete la Wanda vera. Una donna che dirà sempre tutto quello che le passerà per la testa pur cercando di rimanere se stessa” ha detto la Nara che parlando del rapporto con le donne non nasconde di non essere mai stata gelosa. “Dalle donne ascolto sempre i consigli. A volte siamo cattive tra di noi però a volte facciamo anche cose giuste. E io preferisco prendere in considerazione quelle per poter migliorare” ha detto la moglie di Mauro Icardi che ha anche condiviso un ricordo della sua infanzia: “sono andata via dall’Argentina nel momento in cui la mia carriera aveva decollato.Mi occupavo di spettacolo, ero spesso ospite nelle varie soap opera ed ero molto famosa. Ho lasciato tutto per la mia famiglia e non me ne pento. Ho tre figli stupendi. Appena posso però torno nella mia terra”





© RIPRODUZIONE RISERVATA