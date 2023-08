Wanda Nara malata, parla il padre Andres: “Sono scioccato”/ “La situazione è molto grave e difficile”

Wanda Nara: il padre Andres rompe il silenzio sulla malattia

Andres Nara, il padre di Wanda Nara, ha rotto il silenzio sulle condizioni di salute della figlia e, interpellato a Socios del Espactulo, non ha nascosto di essere preoccupato per la figlia che ha scelto di seguire Mauro Icardi a Istanbul dove si traferirà insieme ai figli. “Non si vuole curare? Ho letto le sue dichiarazioni e mi ha scioccato. Sui social dice di stare bene e che non ha intenzione di fare alcun trattamento ma dopo tre giorni mi trovo tutto questo mentre faccio colazione e questo mi preoccupa“, ha spiegato Andres Nara.

“Se realmente è sicura di ciò che dicono i risultati, la situazione è molto grave e difficile“, ha aggiunto ancora Andres Nara che ha anche parlato di Maxi Lopez e Mauro Icardi.

Il padre di Wanda Nara su Maxi Lopez e Mauro icardi

Wanda Nara è circondata dall’amore della sua famiglia. Oltre a Mauro Icardi, ai figli e alla famiglia di origine, nelle scorse settimane è volato in Argentina anche Maxi Lopez per stare accanto ai figli e occuparsi di loro. A tal proposito, Andres Nara ha detto: “Maxi vorrebbe tenere tutti e tre i figli e portarli in Inghilterra da quel che so io però lei non è d’accordo anche perché non pensa che la sua situazione sia così grave”.

E sul rapporto tra Max Lopez e Mauro Icardi, il padre di Wanda Nara ha detto: “Maxi e Mauro sono due buoni padri, molto attenti e presenti. Non so cos’è successo ma Maxi non è molto contento, lo vedo arrabbiato. Con Icardi, invece, non ho nessun rapporto“.

