Wanda Nara “Ora sono sola con 5 figli”/ “Non mi servono i soldi di Mauro Icardi”

E’ un’intervista commossa e quasi commovente quella che Wanda Nara ha rilasciato a Grazia quasi cercando solidarietà femminile, questa sconosciuta. La biondina è bella, donna in carriera con al fianco un calciatore di successo e, in più, tiene insieme una numerosa famiglia con cinque figli. Cosa le manca allora? Sicuramente anche lei avrà i suoi momenti no e le sue lacrime da tenere ben nascoste, ma se proprio vogliamo dirla tutta è la solidarietà femminile che le manca. Sui social in molte la attaccano ad ogni foto e ogni frase e gli uomini fanno lo stesso ritenendola spesso colpevole delle scelte sbagliate e delle situazioni complicate che hanno visto il marito Mauro Icardi protagonista. Adesso la bella Wanda Nara si ritrova da sola a Milano mentre il marito è volato a Parigi e, se vogliamo dirla tutta, fa la vita di una donna che prova a tenere insieme figli e lavoro con la differenza che lei ha un conto in banca con tanti zeri che la possono aiutare e non poco.

WANDA NARA SI RACCONTA A GRAZIA E RIVELA CHE…

Proprio su questi soldi si posa parte dell’intervista che Wanda Nara ha rilasciato a Grazia a cui racconta: “Sono fatta cosi. Tutti credono che io stia con Mauro per i suoi soldi, ma io ero già ricca e famosa quando ci siamo conosciuti. E lo ero perché ho lottato per diventarlo”. E riguardo alla sua vita adesso che il marito è partito per Parigi spiega anche di trovarsi un po’ in difficoltà e di definirsi la ragazza con la valigia: “Quando è partito per Parigi era un giovedì, abbiamo passato il fine settimana insieme, poi il lunedì mi sono svegliata a Milano e ho realizzato che ero sola con cinque figli. Non è stato facile”. Wanda Nara ha fretta di far conoscere un’altra parte del suo io, quella che potrebbe essere affine a molte donne, ed è per questo che ha volto al balzo l’occasione di essere opinionista del Grande Fratello Vip 2020.

