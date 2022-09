Wanna Marchi e il tesoro nascosto in Albania/ Serie Netflix svela che esiste davvero

Wanna Marchi ha un tesoro nascosto in Albania? La storia della regina delle televendite è approdata nelle scorse ore sul piccolo schermo attraverso una serie tv su Netflix. Tra i temi trattati, come riassunto da Radio Deejay nel corso di una puntata ad hoc, c’è anche proprio quello relativo al patrimonio. Il documentario di 4 episodi, realizzato attraverso 22 testimonianze, circa 60 ore di interviste e immagini tratte da oltre 100 ore di materiali d’archivio, rivela che la possibilità che il denaro in questione esista davvero è reale.

Alla base di questa immensa ricchezza, che è impossibile stimare, ci sarebbero le truffe ai danni di malcapitati per cui la donna è stata condannata in passato. Nella serie Wanna, la diretta interessata e la sua storica collaboratrice Stefania Nobile hanno rivelato che sono arrivate a guadagnare anche 12 miliardi di euro al mese. Una parte di questo tesoretto, su disposizione del Tribunale, è andato come risarcimento alle vittime, ma è plausibile ritenere che le due abbiano esportato parte di esso all’estero.

Wanna Marchi e il tesoro nascosto in Albania: gli indizi

Nel corso della docu-serie Wanna viene sottolineato anche come Wanna Marchi e Stefania Nobile spesso si recassero in Albania, tanto che adesso vivono tra quel Paese e l’Italia: è proprio per questo motivo che si ritiene che il tesoro nascosto della regina delle televendite possa trovarsi lì. È possibile che i continui spostamenti siano dovuti alla necessità di controllare una cospicua somma di denaro?

In merito a ciò però non sono mai state date delle risposte vere e proprie. Gli avvocati che hanno difeso le due donne nei processi hanno sempre sostenuto che il tesoro in questione non esiste. Dell’opinione contraria sono invece alcuni testimoni tra quelli che hanno preso parte alle interviste andate in onda su Netflix. La questione resta insomma un mistero.

