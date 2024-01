Wanna Marchi: “Mio caso diverso da quello di Chiara Ferragni”/ Stefania Nobile: “Non facevamo beneficenza…”

Wanna Marchi si ‘schiera’ con Chiara Ferragni: “Non abbiamo nulla in comune, ma la ammiro…”

Il ‘pandoro gate’ con protagonista Chiara Ferragni e la Balocco continua ad essere argomento di discussione non solo nelle aule di giustizia ma anche tra personaggi noti. Le ultime ad aver offerto la propria visione sui fatti sono state Stefania Nobile e Wanna Marchi. Ospiti di David Parenzo a L’Aria Che Tira – come riporta Biccy – si sono schierate con l’influencer spiegando come spesso i media si mobilitino con processi mediatici prima ancora che arrivino le sentenze.

“Su Chiara Ferragni devo dire una cosa, a me dispiace; anche se lei viene associata a Wanna Marchi e a lei dispiace, ma anche a me dispiace essere associata a lei perché non abbiamo nulla in comune”. Inizia così il discorso di Wanna Marchi – riportato dal portale – che poi aggiunge: “Io l’ammiro perchè è bella e famosa… Le auguro tutto il bene del mondo. I processi però andrebbero fatti in tribunale e non sui media. Io non giudico e non so cosa abbia fatto lei: immagino che dia lavoro a tante persone e fa guadagnare molti”.

Wanna Marchi – come riporta Biccy – da David Parenzo ha affermato dunque di stimare Chiara Ferragni e di non volersi unire al flusso mediatico sempre più dilagante e avverso sul ‘caso’ dei pandoro Balocco. Sulla stessa linea è sembrata anche la figlia, Stefania Nobile, che avrebbe appunto affermato: “Noi siamo garantiste anche e soprattutto in virtù di quello che è capitato a noi. Vorrei ricordare che siamo state arrestate dopo tre servizi di un programma televisivo… Lei è famosa, bella, ricca e rappresenta l’immagine della donna che tutte le donne vorrebbero imitare e vorrebbero essere come lei; la notizia per questo ha fatto rumore”.

Proseguendo nel suo discorso a “L’Aria Che Tira” – riportato dal portale – Stefania Nobile ha sottolineato le differenze tra quanto vissuto in prima persona con la madre Wanna Marchi rispetto alle recenti vicissitudini con protagonista Chiara Ferragni. “Il nostro caso è diverso; noi i soldi li tenevamo e non davamo nulla in beneficenza… Mi auguro che indaghino su tutto il mondo degli influencer, ma Chiara Ferragni è un’altra cosa, lei ha aziende che fatturano milioni, dichiara tutto e dà lavoro a migliaia di persone. Lei a differenza di molti non vende investimenti e cose strane”.











