Wanna Marchi e Stefania Nobile tornano in tv/ Saranno conduttrici di un talent per…

Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile saranno in tv con due nuovi programmi. Si tratta di #noicreiamodipendenza, un programma che andrà in onda su Go tv una volta alla settimana per otto ore e di un talent per aspiranti venditori. Wanna Marchi, prima da sola e poi in coppia con la figlia Stefania, è stata la regina delle televendite a partire dagli anni ’70 fino ai primi anni ’90. Il suo “D’accordo!” che faceva da corollario alla presentazione dei prodotti ha risuonato per anni nelle case degli italiani. In particolare la sua fortuna televisiva è stata legata alla televendita di creme dimagranti a base di alghe e di altri prodotti vegetali. Per anni ha condotto su una Tv privata anche il “Wanna Marchi Show”, proprio basato sulle televendite.

Una carriera non priva di intoppi a una condanna a un anno e undici mesi per bancarotta fraudolenta, a inizio anni ’90, per il fallimento di una società di prodotti di bellezza cui Wanna Marchi era intestataria. Ma questa vicenda non frena la sua carriera televisiva che continua con programmi di vendita. Una carriera che viene bruscamente interrotta nel 2007 da uno scoop di Striscia la Notizia (la trasmissione di Mediaset) che puntò il dito contro la vendita di sali che scacciavano il malocchio favorendo vincite con numeri del Lotto. Per questa vicenda finiscono nei guai Wanna Marchi, Stefania Nobile e Mário Pacheco do Nascimento (al secolo Mago do Nascimento). Una vicenda che ha portato il 4 marzo 2009 la Corte di Cassazione a confermare le condanne a 9 anni e 6 mesi di reclusione per Wanna Marchi, a 9 anni e 4 mesi per la figlia Stefania Nobile, oltre a pene per altre persone coinvolte.

Stefania Nobile manager di Fabrizio Corona: “Faremo un mare di cose insieme”

Prosegue intanto la collaborazione tra Stefania Nobile e Fabrizio Corona. Stefania Nobile aveva annunciato proprio qualche tempo fa di essere diventata la manager dell’ex re dei paparazzi: “Adesso posso dirlo, preparatevi che stasera si sciabola! Da oggi, è ufficiale, sono l’agente di Fabrizio Corona. E quindi me la tiro. Grande Fabri, faremo un mare di cose insieme. Sei il numero uno, non ho mai avuto dubbi e l’ho sempre saputo”, ha annunciato con grande entusiasmo Nobile che oggi si muove come agente con l’intenzione di reclutare nella sua squadra e di rappresentare chiunque senta di avere doti e talenti particolari.

Tra loro anche Davide Lacerenza, suo ex compagno e oggi suo socio, proprietario di alcuni locali di Milano. “Sono orgogliosa perché essere influencer vuol dire tutto e vuol dire niente. Ma quando tratti i due più grossi cavalli d’Italia, ovvero Davide Lacerenza Fabrizio Corona, hai fatto bingo. E questa sono io”. Oggi Wanna March e Stefania Nobile sono donne libere: hanno pagato il conto con la giustizia. Ed infatti, Stefania e sua madre si sono riciclate nel food and beverage con l’apertura di locali nella Milano da bere. Adesso, però, guardano al futuro con tanti progetti lavorativi e televisivi.



