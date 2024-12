Amatissimo ex concorrente di Amici è Wax, che nell’edizione 2023 ha conquistato i fan del programma. Il suo vero nome è Matteo Lucido e al tempo è stato sotto la guida di Arisa e Raimondo Todaro che si sono affezionati a lui in breve tempo. Milanese di vent’anni, Wax vive ancora con i suoi genitori ed è orgoglioso del suo passato difficile. In numerose interviste ha infatti raccontato di come nella vita abbia faticato molto e lavorato anche da giovanissimo per non pesare ai suoi genitori.

Addirittura, quando era appena studente, si è dato da fare per dare ripetizioni di inglese, portoghese, italiano e spagnolo, cosa che gli ha permesso di mantenersi nel corso del tempo. Riguardo alla sua famiglia non si sa molto, se non che Wax risulta essere legatissimo a suo fratello, che più grande di lui lo ha aiutato nei momenti più difficili. Appassionato di musica, ha imparato il violino e canta sin da quando era piccolo. Ma a stupire della sua storia è quanto successo dopo Amici, momento in cui il giovane ha confessato di essersi sentito piuttosto solo.

Amici, Wax “caduto nella sua ombra”, cos’è successo e chi lo ha aiutato a risalire

Come tanti talenti usciti da Amici, anche Wax ad un certo punto ha voluto prendersi una pausa, schiacciato dal peso del successo e dalla popolarità sotto la quale si viene investiti una volta finito il programma di Maria De Filippi. Nei mesi successivi, come lui stesso ha raccontato a Vanity Fair, si è sentito “cadere nella sua stessa ombra“. Wax, però, non si è voluto arrendere, ha accettato la sua fragilità guardando in faccia ai suoi problemi con tanto coraggio. “Mi sentivo completamente solo“, ha ammesso il cantante ai microfoni di Vanity Fair, spiegando di aver provato tanta confusione una volta fuori dal talent di Canale 5.

Ad aiutarlo durante questo momento difficile sono state le persone intorno a lui, come la famiglia e gli amici, che come Wax ha ammesso, hanno fatto la differenza. Adesso le cose vanno molto meglio ha spiegato il cantante, che si dedica alle sue passioni come lo skate, e chiaramente la musica. Per allenarsi, ha anche affittato uno studio di registrazione, dove riprende sè stesso mentre canta. Il rapporto con la solitudine è diventato ottimo e gli ha permesso di crescere e diventare adulto. Insomma, l’esperienza ad Amici di Wax è stata una vera e propria occasione per crescere e diventare un artista a tutto tondo.